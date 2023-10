Haberler ›› Teknoloji ›› Epic Games, 2 Oyunu Ücretsiz Dağıtacak!

Epic Games, 2 Oyunu Ücretsiz Dağıtacak!

Epic Games Store, bu hafta Tandem: a Tale of Shadows ve The Evil Within 2 oyunlarını ücretsiz olarak dağıttı. Önümüzdeki hafta ise F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch ve Turnip Boy Commits Tax Evasion adlı oyunları ücretsiz hale getirecek.