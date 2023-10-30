Epic Games, 2 Oyunu Ücretsiz Dağıtacak!

Epic Games Store, bu hafta Tandem: a Tale of Shadows ve The Evil Within 2 oyunlarını ücretsiz olarak dağıttı. Önümüzdeki hafta ise F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch ve Turnip Boy Commits Tax Evasion adlı oyunları ücretsiz hale getirecek.

Oyuncuların hiç şüphesiz en sevdiği dijital platformlardan Epic Games Store, son birkaç yıldır yaptığı gibi ücretsiz şekilde oyun dağıtmaya devam ediyor. Peki bu hafta iki sevilen oyunu hediye eden Epic Games, önümüzdeki hafta hangi oyunları dağıtacak?

Epic Games, iki oyunu ücretsiz dağıtacak!

Bu hafta Tandem: a Tale of Shadows ve The Evil Within 2 oyunlarını hediye ederek oyunculardan övgü toplayan Epic Games, önümüzdeki hafta Perşembe günü ise beklentileri pek de karşılayamayacak gibi görünüyor.

Epic Games, 2 Kasım ile 9 Kasım tarihleri aralığında F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch ve Turnip Boy Commits Tax Evasion adlı oyunları ücretsiz hale getirecek. Söz konusu iki yapımı kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

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İki oyuna belirtilen tarihler aralığında ücretsiz şekilde sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

2. Adım: "F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch" oyununun sayfasına girdikten sonra sepete ekleyin.

3. Adım: "Turnip Boy Commits Tax Evasion" oyununun sayfasına girin ve sepetinize ekleyin.

4. Adım: Sepet bölümüne giriş yapın. Ardından 0 TL ödeyerek siparişi tamamlayın.

5. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch sistem gereksinimleri

GereksinimMinimumÖnerilen İşletim Sistemi: Windows 10 – versiyon 1903Windows 10 – versiyon 1903İşlemci: Intel Core i5-6400 / AMD FX 8320Intel Core i5-6400RAM: 8 GB16 GBEkran Kartı: Nvidia GTX 960 / AMD Radeon R9 280Nvidia GTX 1060 6 GBDepolama: 25 GB kullanılabilir alan25 GB kullanılabilir alan

Turnip Boy Commits Tax Evasion sistem gereksinimleri

GereksinimMinimumÖnerilen İşletim Sistemi: Microsoft Windows 10Microsoft Windows 10İşlemci: 1.2 GHz hızında olması yeterliDual Core Intel i5RAM: 1 GB2 GB RAMEkran Kartı: DirectX 10, 11 veya 12 uyumlu olması yeterliNvidia GeForce 700 serisi veya daha üstüDepolama: 600 MB kullanılabilir alan600 MB kullanılabilir alanDirectX: Sürüm 10Sürüm 11

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games Store'un ücretsiz olarak dağıtacağı oyunları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.