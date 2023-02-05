Windows, dünyanın en çok kullanılan işletim sistemleri arasında yer alıyor. Son yıllarda satışa sunulan birçok bilgisayarda bizlerin karşısına çıkan Windows, sunduğu özellikleri ve birçok uygulamayla uyumlu bir şekilde çalışması nedeniyle dünya genelinde çok seviliyor. Her ne kadar Windows çok sevilse de kullanıcıları rahatsız eden bazı hataları da bulunuyor. Bunlarla uğraşmak istemeyen kullanıcılar diğer işletim sistemlerini tercih ediyorlar. Peki en iyi ücretsiz Windows alternatifleri neler?

Ücretsiz Windows alternatifleri

Linux

Linux, en popüler açık kaynak kodlu işletim sistemi olarak bizlerin karşısına çıkıyor. Linux, açık kaynak kodlu olması sayesinde kullanıcılar işletim sistemini kendince düzenleyebiliyor ve geliştirebiliyorlar. Bu sayede kullanıcılara daha özgür bir kullanım sunan Linux, Windows'tan daha farklı bir arayüze sahip.

Linux'da şu anda birçok farklı dağıtım bulunuyor. Bu farklı dağıtımlar sayesinde her birinden farklı özellikleri kullanabilirsiniz. Ayrıca bu dağıtımlar arasında Türkiye'nin ürettiği yerli yazılım Pardus da bulunuyor. Genel olarak baktığımızda Linux'u Windows alternatifi olarak kullanabilirsiniz.

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