Emeklilere ek zam yapıldı, en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından emeklilere ek zam gerçekleştirildiğini duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 zam yapıldı ve Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseldi.
Bugün düzenlenen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameraların karşısına geçti. Erdoğan, emeklilere ek zam gerçekleştirdiklerini açıkladı. Ek zam bekleyen emekliler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ek zam düzenlemesini tamamladı
En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu
2024 Ocak zamlarıyla birlikte memur ve memur emeklisine yüzde 49.25'lik artış yapılırken, işçi ve Bağkur emeklisine ise yüzde 37.57 oranında maaş artışı gerçekleştirildi. Bir süredir beklenen ek zam, bugün gerçekleşti. Erdoğan ek olarak yüzde 5'lik bir zam gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
SSK ve BAĞ-KUR emeklisi aylıklarına yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor. En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu.