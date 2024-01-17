Emeklilere ek zam yapıldı, en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu

Bugün düzenlenen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameraların karşısına geçti. Erdoğan, emeklilere ek zam gerçekleştirdiklerini açıkladı. Ek zam bekleyen emekliler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ek zam düzenlemesini tamamladı

En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu

2024 Ocak zamlarıyla birlikte memur ve memur emeklisine yüzde 49.25'lik artış yapılırken, işçi ve Bağkur emeklisine ise yüzde 37.57 oranında maaş artışı gerçekleştirildi. Bir süredir beklenen ek zam, bugün gerçekleşti. Erdoğan ek olarak yüzde 5'lik bir zam gerçekleştirdiklerini duyurdu.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave %5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Ayrıca emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkartıyoruz. Emeklilerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/Ha8ZpwZr8L — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 16, 2024

??#SONDAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağ-kur emeklisine ilave %5 zam yapıldığını açıkladı. Böylece 2024 SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2024 zammı %42,6 oldu. Emekli maaşı alt sınırı 10.000 TL oldu. pic.twitter.com/2gUrCNf33k — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) January 16, 2024

En düşük emekli maaşı 10.000.lira pic.twitter.com/TY2VT9cVSw — Hülya ÜNSAL (@Pamuk_Miya) January 16, 2024

Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

SSK ve BAĞ-KUR emeklisi aylıklarına yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor. En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu.