Emekli İşçi, Güneş Enerjisiyle Çalışan Akülü Bisiklet Geliştirdi

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde işçi emeklisi Mevlüt Sarı (68), akülü bisikletini güneş enerjisiyle çalışır hale getirerek hem çevreye duyarlı hem de ekonomik bir ulaşım aracı geliştirdi. Çalışmaları bisiklet ile sınırlı kalmayan Sarı, buzdolabı motorundan yaptığı kompresörle de dikkat çekiyor.

Yatağan'ın Yenikarakuyu Mahallesi'nde yaşayan Türkiye Kömür İşletmeleri'nden (TKİ) emekli Mevlüt Sarı, hurdacıdan satın aldığı 3 tekerlekli akülü bisikletini çalışır hale getirmek için harekete geçti. İnternetten videolar izlediğini belirten Sarı, 100 vat gücünde bir güneş panelini bisikletin üst kısmına monte etti. Güneşten elde ettiği enerjiyi depolayıp aküyü şarj eden sistem sayesinde Mevlüt Sarı, bisikletiyle elektrik masrafı olmadan yol alıyor. Yaratıcılığı bisiklet ile sınırlı kalmayan Sarı, iki mutfak tüpü ve buzdolabı motorundan kendi tasarımıyla yaptığı kompresörle de dikkat çekiyor.

'BAŞARILI OLDUĞUMA İNANIYORUM'

Evli, 4 çocuk babası Mevlüt Sarı, "Bisikleti 6 ay önce hurdacıdan satın aldım. Üzerinde herhangi bir şey yoktu. Sadece şase bulunuyordu. Diğer malzemelerini etraftan toparlayarak güneş enerjisiyle çalışır hale getirdim. İnternetten 5 akülü bir beyin, 1200 wattlık bir motor sipariş verdim. Sistemde ne varsa kendim yavaş yavaş toparladım. Çalışır bir vaziyete getirdim. Şu ana kadar prizden şarj etmedim. Güneş paneli yeterli oluyor. Uzun yola gitmiyorum. Bilgi ve beceri üzerine bir çalışma oldu. Başarılı olduğuma da inanıyorum. Bunun yanı sıra 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ve 1 buzdolabı motoruyla hava kompresörü yaptım. Kompresörün üzerine emniyet tedbiri, bar saati ve regülatör koydum. 52 litre havaya sahip" dedi.