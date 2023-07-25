Elon Musk'ın Twitter tabelası kaldırma çabaları polis müdahalesiyle engellendi

Elon Musk tarafından hafta sonu alınan bir kararla Twitter'ın ismi değiştirildi ve tabelası kaldırılmak istendi. Ancak polislerin izin vermemesiyle çabalar yarım kaldı.

Elon Musk tarafından hafta sonu alınan bir kararla Twitter'da isim değişikliğine gidildi. Platformun logosunu X harfiyle değiştiren Musk, ayrıca şirketi de Twitter olmaktan çıkaracağını söyledi. Ancak ABD'deki genel merkezde yer alan Twitter tabelasının sökülmesine polisler izin vermedi.

Twitter tabelasını sökerken polis ekipleri araya girdi

Elon Musk'ın San Francisco'daki genel merkezinden Twitter tabelasını kaldırma çabaları yarım kaldı. Sabah saatlerinde ofisteki tabelanın harflerini sökmek isteyen şirket, polisin araya girmesiyle başarısız oldu.

Twitter markasının kaldırılması, şirketin yeni sahibi Elon Musk'ın yeniden markalaşma çabalarının bir parçasını oluşturuyor. Musk, şirketin adını X olarak değiştirmeyi ve ikonik kuş logosunu da kaldırmayı planlıyor. Geçtiğimiz gün de yeni X logosu binanın üzerine yansıtılmıştı.

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Ancak bu sabah yaşanan tabela kaldırma çabası olay yerine polis çağrılmasıyla yarım kaldı. Binanın tepesine çıkan işçiler, dikey olarak yerleştirilen Twitter tabelasındaki beş harfi kaldırdı. Ancak bu sırada polis olaya müdahale etti ve tabelada "er" yazısı kaldı.

Polis yetkilileri, tabelanın sökülmesi sırasında sokağın izinsiz olarak kapatıldığı yönünde ihbar aldığını belirtti. Ancak San Francisco Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir suç işlenmediğini ve tabelanın sökülmesiyle polisin bir alakasının olmadığı belirtildi.

Olay yerinden polisin ayrılmasından sonra ise tabelanın söküm işlemine devam edilmedi. Şu anda ofis binasında sadece "er" harflerinin kaldığını belirtelim. Ancak şirketin yeniden markalaşmasının bir parçası olarak tabelanın indirilmesine ne zaman devam edeceği belirsiz.

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