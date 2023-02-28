Elon Musk, ChatGPT'nın rakibi olmak için kolları sıvadı!

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka uygulaması Chatgpt, hiç kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan uygulamaların başında geliyor. Yapay zeka dünyasının son örneği olan uygulamanın başarıları, birçok önemli şirketin de ilgisini çekmiş durumda.

Elon Musk, ChatGPT rakibi olmak için eski DeepMind çalışanıyla anlaştı

ChatGPT, insan dilini anlayabilen ve oldukça ayrıntılı bir şekilde metinler üreten yapay zeka sohbet robotu olarak karşımıza çıkıyor. Kasım ayının son günlerinde piyasaya sürülen uygulama kısa süre içinde kullanıcı rekorları kırarak yapay zeka uygulamalarının geldiği noktayı gösterdi.

Hal böyle olunca program, teknoloji dünyasının fenomen isminin de dikkatini çekti. Elon Musk, ChatGPT uygulamasının rakibi olacak bir uygulama için ekibini oluşturmaya başladı. Musk, yakın zamanda Alphabet'in DeepMind AI biriminden ayrılan bir araştırmacı olan Igor Babuschkin'i işe alıyor. Öte yandan Musk'ın bu konuda nası bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor.

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ChatGPT ne işe yarar?

Farklı soruları cevaplamadan, sevdiğiniz birine mektup yazmaya, ürün tavsiyesi almadan yakınınızdaki satıcıları öğrenmeye kadar sayısız işi ChatGPT tarafından halletmeniz mümkün. Bunun yanı sıra bu ürün geniş bir veri havuzuna sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Bunun için de kullanıcıların tercihlerine uygun olarak kişiselleştirilen sonuçlar yer alıyor. Bundan dolayı da ChatGPT, sizin için hikaye, şiir, müzik, kod vb. içerikler üreterek özgün oluyor.

Bu sohbet robotu hem bilgi hem iş hem de eğlence alanlarında fayda sağlamanıza yardımcı oluyor. Ayrıca ChatGPT'den istediğiniz zaman öneri almanız da mümkün. Bu öneriler içerisine çeviri desteği, ödev yardımı veya kod yazımı gibi destekler yer alıyor. ChatGPT, özellikle işletmelerin işine yarayacak gibi duruyor. Bu da müşteri desteği, yönetim veya optimizasyonlar ilgili destekleri içeriyor.

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