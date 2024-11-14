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Elektrikli araç satışları ekim ayında rekor kırdı

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Küresel hibrid ve elektrikli otomobil satışları, Çin'in öncülüğünde ekimde yıllık bazda yüzde 35 artışla 1,72 milyona ulaştı.

Elektrikli araçlar alanında çalışmalar yapan İngiltere merkezli danışmanlık şirketi Rho Motion, ekim ayındaki satışlara ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, ekimde dünya genelinde 1,72 milyon hibrid ve elektrikli otomobil satışı yapıldı. Satışlar ekimde yıllık bazda yüzde 35 artış gösterdi.

Bu rakam, daha önce rekor satışların görüldüğü Eylül 2024 satış hacmini 50 bin aştı, böylece küresel elektrikli araç satışları ekimde yeni bir rekora imza attı.

ÇİN'DE REKOR KIRILDI

Söz konusu satışların 1,2 milyonu Çin'de gerçekleşirken, ülkede satışlar aylık yüzde 6 ve yıllık yüzde 54 artarak rekor yeniledi. Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık'ta geçen ay satışlar yüzde 0,8 artarak 260 bine yükseldi. Öte yandan, dünyada ocak-ekim döneminde ise toplam elektrikli araç satışı yüzde 24 artışla 13,3 milyona ulaştı.

Bu dönemdeki toplam satışların 8,4 milyonu Çin'de, 2,5 milyonu AB ve Birleşik Krallık'ta, 1,4 milyonu ABD ve Kanada'da gerçekleşti. Satışların kalan kısmı ise (1 milyon) dünyanın diğer bölgelerinde yapıldı.

ART ARDA İKİNCİ AY REKORU

Rho Motion Veri Yöneticisi Charles Lester, verilere ilişkin değerlendirmesinde, küresel elektrikli araç pazarının ekimde art arda ikinci ay rekor satışlara ulaşarak yeniden yükselişe geçtiğini belirtti.

Satışların çoğunun Çin'de gerçekleştiğini kaydeden Lester, "Batılı üreticiler açıkça bu durumdan dolayı kendilerini tehdit altında hissediyorlar." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Avrupa otomotiv sektörünün, başta elektrik olmak üzere yüksek üretim maliyetleri, düşen talep ve Çin'in artan rekabetine kadar birçok zorlukla karşı karşıya kalması dikkati çekiyor.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle Almanya'da ilk kez fabrika kapatmayı planlıyor.

Elektrikli araç satışları ekim ayında rekor kırdı
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Teknoloji
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