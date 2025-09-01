Elektrikli araç sahipleri tepkili: Şarj AC fiyat DC

Sektörün önde gelen şirketlerinden Eşarj, 1 Eylül 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyat tarifesini açıkladı. Yeni düzenleme ile birlikte AC ünitelerde fiyatlar sabit tutulurken, DC hızlı şarj istasyonlarında kW gücüne göre farklı tarifeler belirlendi.

- 22 kW'a kadar AC şarj üniteleri: 9,40 TL/kWh (değişmedi)

- 90 kW'a kadar DC şarj: 13,50 TL/kWh

- 90-180 kW DC şarj: 14,90 TL/kWh

- 180 kW ve üzeri DC şarj: 15,80 TL/kWh (ilk kez ayrı tarife)

Böylece sürücüler, kullandıkları şarj istasyonunun kapasitesine göre farklı fiyatlarla karşılaşacak.

Eşarj'ın verilerine göre, son bir yılda 90 kW'a kadar olan DC şarj noktalarında fiyatlar yüzde 36'nın üzerinde arttı. 90-180 kW aralığında ise artış oranı yüzde 25'i geçti. Şirket, bu zamların gerekçesi olarak yaptığı yatırımları ve hizmet kalitesini gösterdi. Ayrıca Türkiye genelinde 1.800'den fazla DC soket devrede olduğu, tüm istasyonlarda yenilenebilir enerji kullanıldığı ve 7/24 kullanıcı desteği sunulduğu vurgulandı.

Elektrik piyasasında Piyasa Takas Fiyatı yıl başından temmuza kadar yalnızca yüzde 11 artarken, dolar kurundaki yükseliş yüzde 8 civarında kaldı. Buna rağmen Eşarj'ın DC şarj istasyonlarındaki fiyat artışları yüzde 25 ile 36 arasında değişti. Bu durum, maliyet artışlarıyla fiyat güncellemelerinin paralel gitmediğini ortaya koydu.

TÜKETİCİLER TEPKİLİ

Elektrikli araç sahipleri, özellikle sosyal medyada yapılan zamlara yoğun tepki gösterdi. Kullanıcılar, "DC şarj ücreti ödememize rağmen çoğu istasyonda hız AC seviyesini geçmiyor" diyerek mağduriyetlerini dile getirdi.

Firmaların 120 kW destekli olarak duyurduğu şarj ünitelerinin çoğu yeni nesil araçlarda bu hızı veremiyor. Sürücüler genellikle 90 kW seviyesinde şarj alırken 120 kW üzerinden ücret ödemek zorunda kaldıklarını belirtiyor. Bu nedenle, şarj süresinin uzaması ve maliyetin artması kullanıcıların tepkisini daha da büyütüyor.

Örneğin yukarıdaki tabloya göre 120 kW bir istasyonda aracını şarj etmek isteyen tüketici fiyatlandırma olarak 90-180 kademesinden yani 14.90'dan birim başı ödemek yapmak zorunda kalırken çoğu zaman aracını şarja taktığında 90 kW'nin altında bir şarj gücüne erişebiliyor bu durumda aslında ödemesi gereken birim fiyatı 13.50 iken 14.90'dan ödeme yapmak zorunda kalıyor.

TRUGO PAZARA HAKİM KONUMDA

Elektrikli Şarj İstasyonlarında pazar yapıcı konumda olan TRUGO ise henüz bir zam açıklamasında bulunmadı. TRUGO'da uygulanan güncel fiyatlandırma şu şekilde;

- 22 kW'a kadar AC şarj üniteleri: 8,49 TL/kWh

- 150 kW'a kadar DC şarj üniteleri: 10,60 TL/kWh

- 150 kW ve üzerindeki DC şarj üniteleri ise 11,82 TL/kWh olarak uygulanıyor.

TESLA DA ZAM YAPMIŞTI

Yakın zamana kadar kWh ücretini TESLA marka araçlar için 7,80 TL'de farklı marka araçlar için 9,70 TL'de tutan TESLA, kendi markasına ait araçlara kWh fiyatını 8,50 farklı marka araçlar için ise kWh fiyatını 10,60'a yükseltmişti.

Haziran ayında Türkiye'de tüm kategorilerde en çok araç satışını Model Y ile gerçekleştirerek zirveye oturan TESLA buna rağmen şarj altyapısını aynı doğrultuda henüz genişletmedi. Bu nedenle piyasada sattığı elektrik yüzdesi olarak da önemli bir konuma yükselmiş değil.