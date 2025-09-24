Haberler

Eksim Ventures, EchoTwin AI'a Yatırım Yaptı
Güncelleme:
Eksim Ventures, yapay zeka destekli dijital ikiz platformları geliştiren EchoTwin AI'a yatırım yaptığını duyurdu. Bu yatırım, şehirlerin dijital dönüşümünü hızlandırmayı ve güvenli, sürdürülebilir hale gelmelerini hedefliyor.

EKSİM Ventures, şehirlerin dijital dönüşümünü hızlandırmayı hedefleyen yapay zeka destekli dijital ikiz platformları geliştiricisi EchoTwin AI'a yatırım yaptığını duyurdu. Şirketten yapılan bilgilendirmede desteklenen yeni girişim EchoTwin AI'in şehirleri gerçek zamanlı 'görme, düşünme ve harekete geçme' kabiliyetine kavuşturan çözümleriyle altyapı yönetiminden çevresel güvenliğe kadar geniş bir alanda dönüşüme olanak tanıdığı ifade edildi.

Eksim Holding'in girişim sermayesi yatırım fonu şirketi Eksim Ventures, şehirleri daha akıllı, güvenli ve sürdürülebilir hale getirme amacıyla yapay zeka destekli dijital ikiz platformları geliştiren EchoTwin AI'a yatırım yaptığını açıkladı.

YAPAY ZEKA İLE RİSKLERİ OTOMATİK TESPİT EDİYOR

Yeni yatırıma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eksim Ventures Yatırım Direktörü Emre Bulut, "EchoTwin AI, şehir yönetiminde dijital dönüşümü hızlandıran, ölçeklenebilir ve yüksek etki potansiyeli olan bir teknolojiye sahip. Belediye ve hizmet araçlarına entegre kamera ve sensörler üzerinden altyapıyı gerçek zamanlı olarak izliyor. Şehirdeki envanter takibinin yanı sıra yol çökmesi, aşırı dolan çöp kutuları, riskli/tehlikeli atıklar, trafik işaretleme sorunları ve otoyol üzerindeki yabancı cisimler gibi anomali ve riskleri otomatik tespit edip raporluyor. EchoTwin AI, sadece sorun tespit etmekle kalmayıp, müdahale gerektiren durumlar için aksiyon önerileri de veriyor. Böylelikle şehir yönetimi reaktif olmaktan öte proaktif bir sisteme dönüşüyor. Bu yatırımla hem şehirlerin daha güvenli ve sürdürülebilir hale gelmesine hem de yapay zeka ile şehirlerin yönetimi vizyonunun güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Değişen piyasa dinamikleri ve teknolojik dönüşümün yeni değer alanları oluşturmaya devam ettiğini kaydeden Bulut, "Eksim olarak, 40 yıla varan sektörel birikim ve stratejik sektörlerdeki yatırım tecrübelerimizle, inovatif fikirlerin farklı sektörlerdeki değer yaratma potansiyelini Eksim Ventures aracılığıyla keşfediyor ve destekliyoruz. Bu yaklaşımımızla sürdürülebilir bir değer zinciri oluşturuyoruz. Bugüne kadar yapay zeka destekli sağlık, mobilite, fintek, savunma sanayi, gıda, üretken yapay zeka ve enerji teknolojileri gibi stratejik alanlardaki girişimlere yatırım yaptık. Ayrıca önde gelen yerli ve yabancı girişim fonlarına sağladığımız destekle girişimcilik ekosisteminin büyümesine ve gelişmesine katkı sunduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
