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Efsane geri döndü: Netflix'te haftanın en çok izlenenleri!

Teknoloji Haberleri

Efsane geri döndü: Netflix'te haftanın en çok izlenenleri!

Netflix geçtiğimiz günlerde 30 Ocak-5 Şubat arası en çok izlenen diziler listesini paylaştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.

Dünyanın en popüler dijital yayın platformu olan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen diziler ve filmler listesini paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı. İşte Netflix'te en çok izlenen diziler…

Netflix'te en çok izlenen diziler!

Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen ve uzun süredir popüler olan yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 6-22 Şubat arası en çok izlenen diziler listesini paylaştı.

#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)
1You: 4. sezon192 milyon 70 bin2Ginny & Georgia: 2. sezon625 milyon 710 bin3Wednesday: 1. sezon1222 milyon 650 bin4You: Season 1. sezon619 milyon 240 bin5Ginny & Georgia: 1. sezon615 milyon 790 bin6New Amsterdam: 1. sezon615 milyon 410 bin7Lockwood & Co.: 1. sezon315 milyon 370 bin8Love Is Blind: 3. sezon612 milyon 530 bin9You: 3. sezon911 milyon 440 bin10New Amsterdam: 4. sezon110 milyon 210 bin

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Siz en çok izlenen Netflix dizileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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