EA Sports FC 24 Futbol Oyunu Yayınlandı

Uzun yıllar boyunca FIFA ismiyle sahne alan oyun, FIFA ile EA Sports arasındaki 30 yıllık ortaklığın sona ermesiyle EA Sports FC ismiyle yayınlanmaya başladı. EA Sports FC 24 şu anda ön sipariş sürecinde ve 29 Eylül'de çıkacak. Mobil tarafında ise bugün sahne aldı.

Uzun yıllar boyunca FIFA ismiyle sahne alan oyun, FIFA ile EA Sports arasındaki 30 yıllık ortaklığın sona ermesiyle EA Sports FC ismiyle yayınlanmaya başladı. EA Sports FC 24 şu anda ön sipariş sürecinde ve 29 Eylül'de çıkacak. Mobil tarafında ise bugün sahne aldı.

EA Sports FC Mobile 24, App Store veya Google Play Store'dan indiriliyor

Oyuna ilk bakış geçtiğimiz günlerde yayınlanan video içerikle yapıldı. Daha önce paylaşılan bilgilere göre futbol oyununda 500'den fazla takım, 25'in üzerinde lig ve 18 binden fazla oyuncu yer alacak. İçerisinde Trendyol Süper Ligi de bulunuyor.

Oyun içinde de bir takım değişiklikler yer alıyor. Öncelikle maç giriş sahneleri, yeni kamera açısı, iyileştirilmiş gol sevinçleri, dinamik oyun hızı, kontrol tarafındaki değişiklikler oyuncuları bekliyor olacak. Ek olarak FC Mobile'ın kapak yıldızının İspanyol devi Real Madrid'in başarılı futbolcusu Vinícius Júnior olduğunu belirtelim.

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EA Sports FC Mobile 24 nasıl indirilir?

Öncelikle oyunun App Store veya Google Play Store'dan ücretsiz bir şekilde indirebileceğini belirtelim. Ek olarak uygulama içi satın alma işlemleri bulunuyor. Öte yandan bir önceki yıla ait oyunu bulunanlar, ücretsiz bir şekilde güncelleyerek oyuna ulaşabilir.

Oyunun 528,6 MB'lık bir yer kapladığını hatırlatmakta fayda var. Ek olarak Apple cihaz kullananlar için bazı kriterler bulunuyor. iPhone cihazlarda iOS 12.2 veya üzeri, iPad cihazlarda iPadOS 12.2 veya üzerinde bir sürüm kullanmak gerekiyor.