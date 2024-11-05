Üye Girişi
Haberler

Dünyanın en teknolojik ilk üç çerezlik ayçekirdeği fabrikası açıldı

Dünyanın en teknolojik ilk üç çerezlik ayçekirdeği fabrikası açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2012 yılında Ankara-Samsun yolu üzerinde Kırıkkale'de inşa edilen Tunçlar Holding Çerezlik Ay Çekirdeği Entegre Tesisi, Türkiye'de önemli bir tarım yatırımı olarak öne çıkıyor. Tesis, 2012 yılında tamamen özkaynaklarla inşa edilen ve dönemin yüksek teknolojileri ile tüm Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak üretimi gerçekleştirme özelliğine sahip.

Tunçlar Holding'in Kırıkkale'deki tesisi, dünyanın en teknolojik ilk üç çerezlik ayçekirdeği fabrikasından biri. Yüksek teknoloji kullanımı sayesinde akıllı fabrika özelliği taşıyan, Türkiye'de ay çekirdeğinde yerli üretimin artması için önemli projelerden birisi haline gelen Tunçlar Holding Çerezlik Ay Çekirdeği Entegre Tesisi, 2020 yılında devreye alınan Güneş Enerji Santrali (GES) ile enerji ihtiyacının büyük bir kısmını kendi başına karşılıyor.

5 YIL İÇERİSİNDE 100 MAĞAZA VE 1,5 MİLYAR LİRA YATIRIM HEDEFİ

5 yıl içerisinde 30 mağaza sayısını Türkiye geneli 100'e çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Tunçlar Holding Yönetim Kurulu Vekili Abdullah Tunç, "Bu büyüme süreci için 1,5 milyar liralık yatırım planladık. Tunçlar Holding bugüne kadar banka kredisi kullanmadan büyüdü. Kendi öz kaynaklarımızla yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Sözleşmeli üretim modeliyle çiftçilere alım garantisi sunuyoruz ve tohum desteği veriyoruz. Anlaşmalı çiftçilerimize ürün bedelini peşin olarak ödüyoruz" dedi.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA BÜYÜME PLANLARI

Türkiye genelinde 81 ile e-ticaret yoluyla ürün gönderen Çitlekçi markasının, kalite standartlarını korumak adına franchise sistemiyle büyümediğini söyleyen Tunç, yoğun taleplere rağmen bu politikadan vazgeçmediklerini söyledi. İstanbul'da mağaza açmak istediklerini ancak yeterli büyüklükte ve otopark alanına sahip uygun bir yer bulamadıklarını sözlerine ekledi. Tunç, Avrupa ülkeleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde mağaza açma planlarının da olduğunu sözlerine ekledi.

68 BİN 040 TON ÖN ELEME KAPASİTESİ

Gelişmiş makine parkı sayesinde tesiste yıllık 68 bin 40 ton ön eleme kapasitesi bulurken, 15 bin ton çitlemeye hazır ay çekirdeği işleniyor. Ayrıca boylama, sınıflandırma ve renk ayırma işlemlerine de yüksek hassasiyetle gerçekleştirildiği tesiste uzman ekipler tarafından verimli ve sürdürülebilir bir üretim gerçekleştiriyor.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Teknoloji
Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

 Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

Kurdelesini Erdoğan bizzat kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı

"Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı"
41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

41 ili kapsayan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYasar Unal:

Bravo. Ülke için yatırım yapan insanımıza iş sağlayan tüm faalihetler başımız üstüne.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Adalet filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi! 5-6 Kasım Ödemiş, Seferihisar, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı canlı izle! 5 Kasım Salı Bir Gece Masalı 9. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? 6 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Aslan, Yay, Boğa burcu yorumu! 6 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI ALTIN KURU 5 KASIM | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'ten geçti mi? Yeni Yargı Paketi maddeleri neler, denetimli serbestlik var mı? İrfan Alış neden öldü? İrfan Alış kimdir, kaç yaşındaydı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 5 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! SON DAKİKA: ABD SEÇİMİNDE KİM ÖNDE? ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? MASTERCHEF KADAYIF DOLMASI TARİFİ | Kadayıf dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF ISLAMA KÖFTE TARİFİ | Islama köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.