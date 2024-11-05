Dünyanın en teknolojik ilk üç çerezlik ayçekirdeği fabrikası açıldı

Tunçlar Holding'in Kırıkkale'deki tesisi, dünyanın en teknolojik ilk üç çerezlik ayçekirdeği fabrikasından biri. Yüksek teknoloji kullanımı sayesinde akıllı fabrika özelliği taşıyan, Türkiye'de ay çekirdeğinde yerli üretimin artması için önemli projelerden birisi haline gelen Tunçlar Holding Çerezlik Ay Çekirdeği Entegre Tesisi, 2020 yılında devreye alınan Güneş Enerji Santrali (GES) ile enerji ihtiyacının büyük bir kısmını kendi başına karşılıyor.

5 YIL İÇERİSİNDE 100 MAĞAZA VE 1,5 MİLYAR LİRA YATIRIM HEDEFİ

5 yıl içerisinde 30 mağaza sayısını Türkiye geneli 100'e çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Tunçlar Holding Yönetim Kurulu Vekili Abdullah Tunç, "Bu büyüme süreci için 1,5 milyar liralık yatırım planladık. Tunçlar Holding bugüne kadar banka kredisi kullanmadan büyüdü. Kendi öz kaynaklarımızla yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Sözleşmeli üretim modeliyle çiftçilere alım garantisi sunuyoruz ve tohum desteği veriyoruz. Anlaşmalı çiftçilerimize ürün bedelini peşin olarak ödüyoruz" dedi.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA BÜYÜME PLANLARI

Türkiye genelinde 81 ile e-ticaret yoluyla ürün gönderen Çitlekçi markasının, kalite standartlarını korumak adına franchise sistemiyle büyümediğini söyleyen Tunç, yoğun taleplere rağmen bu politikadan vazgeçmediklerini söyledi. İstanbul'da mağaza açmak istediklerini ancak yeterli büyüklükte ve otopark alanına sahip uygun bir yer bulamadıklarını sözlerine ekledi. Tunç, Avrupa ülkeleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde mağaza açma planlarının da olduğunu sözlerine ekledi.

68 BİN 040 TON ÖN ELEME KAPASİTESİ

Gelişmiş makine parkı sayesinde tesiste yıllık 68 bin 40 ton ön eleme kapasitesi bulurken, 15 bin ton çitlemeye hazır ay çekirdeği işleniyor. Ayrıca boylama, sınıflandırma ve renk ayırma işlemlerine de yüksek hassasiyetle gerçekleştirildiği tesiste uzman ekipler tarafından verimli ve sürdürülebilir bir üretim gerçekleştiriyor.