Dünyanın en büyük hidroelektrik santrali kuruluyor

Dev projelerle adından söz ettiren Çin, yine bir dev projeyle dünyanın gündeminde. Ülkenin büyüyen enerji ihtiyacını karşılamak isteyen Pekin yönetimi, enerji alanında büyük bir adım daha atıyor.

Çin, Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Yarlung Tsangpo Nehri üzerinde, yıllık 300 milyar kWh enerji üretecek dünyanın en büyük hidroelektrik santralinin inşasına onay verdi. Çin, kendine ait olan dünyanın en büyük hidroelektrik santrali rekorunu üçe katlayacak!

MALİYETİ 137 MİLYAR DOLAR

Yaklaşık 137 milyar dolara mal olması planlanan baraj,şu anda dünyanın en büyük barajı olan Üç Boğaz Barajı'nın üç katı kapasiteye sahip olacak.

Türkiye ekonomisine yılda 1.7 milyar dolar gelir sağlayan Atatürk Barajı'nın yıllık 8,9 milyar kWh elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip. Barajın enerji üretmeye başladığı 1992 yılından bu yana geçen 32 yılda yaklaşık 210 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi ürettiği hesaba katılırsa Çin'in mega baraj projesinin büyüklüğü rahatça anlaşılabilir.