Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte ülkeler, internet altyapısına yönelik yatırımlarını büyük ölçüde artırdı. Bu da bağlantı hızlarının artmasını sağladı. Peki dünyada en hızlı internete sahip ülkeler hangileri? İşte sıralama…

Dünyada En Hızlı İnternete Sahip Ülkeler Belli Oldu

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte ülkeler, internet altyapısına yönelik yatırımlarını büyük ölçüde artırdı. Bu da bağlantı hızlarının artmasını sağladı. Peki dünyada en hızlı internete sahip ülkeler hangileri? İşte sıralama…

Dünyada en hızlı sabit internete sahip ülkeler

İnternet hızını test etmek için kullanılan güvenilir bir web sitesi olan Speedtest tarafından son paylaşılan verilere göre dünyada ortalama indirme hızı 87.79 Mbps iken, yükleme hızı ise 40.45 Mbps olarak ölçüldü.

Yakın zamanda paylaşılan bilgilere göre dünyada ortalama en hızlı sabit internete sahip ülke. 264.15 Mbps ile Singapur. Hemen ardından onu yine bir Asya ülkesi olan Hong Kong, 263.07 Mbps ile takip ediyor.

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Listenin üçüncü ve dördüncü sırasında ise Şili ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. Bu iki ülkenin ortalama indirme hızı ise sırasıyla 248.65 Mbps ve 235.72 Mbps şeklinde. Sıralamanın geri kalanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Dünyada en hızlı sabit internete sahip ülkeler şu şekilde sıralandı;

SıraÜlkeOrtalama İndirme Hızı (Mbps) 1Singapur264.15 Mbps2Hong Kong263.07 Mbps3Şili245.65 Mbps4Birleşik Arap Emirlikleri235.72 Mbps5Çin230.39 Mbps6Tayland218.94 Mbps7Amerika Birleşik Devletleri215.72 Mbps8Danimarka206.80 Mbps9İzlanda204.80 Mbps10Fransa200.99 Mbps11Romanya191.36 Mbps12İspanya189.37 Mbps13Monako187.49 Mbps14İsviçre187.48 Mbps15Hollanda177.88 Mbps16Japonya170.29 Mbps17Kanada165.67 Mbps18Yeni Zelanda163.16 Mbps19Makao160.52 Mbps20Tayvan157.55 Mbps21Andorra156.90 Mbps22Kuveyt153.58 Mbps23Lihtenştayn152.22 Mbps24Portekiz150.45 Mbps25Macaristan149.85 Mbps26Panama148.76 Mbps27İsrail144.81 Mbps28Uruguay143.06 Mbps29Güney Kore139.83 Mbps30Brezilya136.92 Mbps106Güney Afrika41.02 Mbps107Kuzey Makedonya39.08 Mbps108Bangladeş38.65 Mbps109Türkiye38.12 Mbps110Honduras37.96 Mbps111Gabon37.47 Mbps112Venezuela37.43 Mbps

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