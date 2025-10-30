Haberler

DigiFist, Shopify'ın Türkiye'deki Premier Partneri Oldu

DigiFist, Shopify'ın Türkiye'deki Premier Partneri Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DigiFist, Kanada merkezli e-ticaret platformu Shopify tarafından Türkiye'deki premier partner olarak seçildi. Bu unvan, teknik başarılar ve uzun vadeli stratejik işbirliklerinin bir sonucu olarak değerlendirildi.

DİGİFİST, Kanada merkezli e-ticaret platformu Shopify'ın Türkiye'deki premier partneri seçildiğini duyurdu.

İşletmelerin online mağaza kurmasını, ürün satmasını ve tüm satış süreçlerini tek platformdan yönetmesini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren küresel e-ticaret altyapı sağlayıcısı Shopify, teknik ve stratejik e-ticaret çözümleri sunan DigiFist'i Türkiye'deki premier partneri olarak tanıdığını duyurdu.

DigiFist CEO'su Selo Aksapli konuya dair, "Shopify'dan aldığımız 'Premier Partner' unvanı, yalnızca teknik başarılarımızın değil; markalarla kurduğumuz uzun vadeli stratejik işbirliklerinin bir sonucu. Ayrıca yalnızca DigiFist için değil, tüm bölgesel e-ticaret ekosistemi için de önemli bir dönüm noktası. Türkiye'deki markaların küresel pazarda rekabet edebilmesi için en güçlü teknolojik ve operasyonel altyapıyı sağlamaya kararlıyız" dedi.

'ÜÇ MERKEZ, FARKLI PAZARLARDA EŞZAMANLI VE VERİMLİ BİÇİMDE ÇALIŞMASINI SAĞLIYOR'

Aksapli son olarak şunları söyledi:

"Shopify Premier Partner unvanı, dünya genelinde yalnızca belirli teknik ve operasyonel kriterleri karşılayan ajanslara veriliyor. Bu unvanı almaya hak kazanan DigiFist, Shopify Plus geliştirme, tema üretimi, sistem entegrasyonu ve performans pazarlaması alanlarında sağladığı hizmetlerle platformun küresel partner ağında BAE, Benelüks ve Türkiye'yi temsil ediyor. 2016'dan bu yana İstanbul, Belçika ve Dubai olmak üzere üç merkez üzerinden uluslararası bir yapıyla faaliyet gösteriyoruz. Çoklu mağaza yapılarının yönetimi, resmi Shopify temalarının geliştirilmesi, karmaşık geçiş projeleri, sistem entegrasyonları ve performans pazarlaması gibi konularda bütüncül bir hizmet yaklaşımı benimsiyoruz. 8 bin 500'den fazla markanın sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmalarını destekleyen veri odaklı ve entegre Shopify Plus çözümleri sunuyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Muhittin Böcek itirafçı olacağı iddiasını yalanladı

Muhittin Böcek gündemi sarsan iddiaya cezaevinden yanıt verdi
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Ev işlerini dakikalar içinde hallediyor! İşte insansı robot NEO'nun fiyatı

Tek tuşla çamaşır katlıyor, bulaşık yıkıyor! İşte robot NEO'nun fiyatı
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Silivri'de tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Tıra ok gibi saplandı! Korkunç kazadan geriye bu görüntü kaldı
Seyir halindeki araçtan 'İmdat' diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
Marmaray'da 2 grup arasında kavga! Genç kızlar olanları gülerek izledi

Malum saç traşlı 2 grup birbirine girdi, genç kızlar gülerek izledi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
title