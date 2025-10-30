DigiFist, Shopify'ın Türkiye'deki Premier Partneri Oldu

DİGİFİST, Kanada merkezli e-ticaret platformu Shopify'ın Türkiye'deki premier partneri seçildiğini duyurdu.

İşletmelerin online mağaza kurmasını, ürün satmasını ve tüm satış süreçlerini tek platformdan yönetmesini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren küresel e-ticaret altyapı sağlayıcısı Shopify, teknik ve stratejik e-ticaret çözümleri sunan DigiFist'i Türkiye'deki premier partneri olarak tanıdığını duyurdu.

DigiFist CEO'su Selo Aksapli konuya dair, "Shopify'dan aldığımız 'Premier Partner' unvanı, yalnızca teknik başarılarımızın değil; markalarla kurduğumuz uzun vadeli stratejik işbirliklerinin bir sonucu. Ayrıca yalnızca DigiFist için değil, tüm bölgesel e-ticaret ekosistemi için de önemli bir dönüm noktası. Türkiye'deki markaların küresel pazarda rekabet edebilmesi için en güçlü teknolojik ve operasyonel altyapıyı sağlamaya kararlıyız" dedi.

'ÜÇ MERKEZ, FARKLI PAZARLARDA EŞZAMANLI VE VERİMLİ BİÇİMDE ÇALIŞMASINI SAĞLIYOR'

Aksapli son olarak şunları söyledi:

"Shopify Premier Partner unvanı, dünya genelinde yalnızca belirli teknik ve operasyonel kriterleri karşılayan ajanslara veriliyor. Bu unvanı almaya hak kazanan DigiFist, Shopify Plus geliştirme, tema üretimi, sistem entegrasyonu ve performans pazarlaması alanlarında sağladığı hizmetlerle platformun küresel partner ağında BAE, Benelüks ve Türkiye'yi temsil ediyor. 2016'dan bu yana İstanbul, Belçika ve Dubai olmak üzere üç merkez üzerinden uluslararası bir yapıyla faaliyet gösteriyoruz. Çoklu mağaza yapılarının yönetimi, resmi Shopify temalarının geliştirilmesi, karmaşık geçiş projeleri, sistem entegrasyonları ve performans pazarlaması gibi konularda bütüncül bir hizmet yaklaşımı benimsiyoruz. 8 bin 500'den fazla markanın sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmalarını destekleyen veri odaklı ve entegre Shopify Plus çözümleri sunuyoruz."