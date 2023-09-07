DDTECH Türkiye'de Şirketlere Dijital Dönüşüm Hizmetleri Sunuyor

Teknoloji danışmanı DDTECH, Türkiye'de pek çok sektöre örnek ürün ve hizmetler sunuyor. Şirket, dijital dönüşüm, dijital imza doğrulama çözümleri, bilgi teknolojileri gibi alanlarda şirketlere çözüm ortağı oluyor.

Şirketlerin dijital dönüşümüne destek veren teknoloji danışmanı DDTECH, Türkiye'de pek çok sektöre örnek ürün ve hizmetler sunduğunu duyurdu.

Dijital dönüşüm alanında kamu kurumları ve özel sektördeki şirketlere sağladığı gelişmiş çözümlerin yanı sıra, bu kuruluşların kurumsal ve bireysel müşterilerinde dijital deneyim çözümleri ile ürün ve hizmetler sunan DDTECH, son 5 yılda Türkiye'de dijital dönüşüm, dijital imza doğrulama çözümleri, bilgi teknolojileri, yönetilebilir hizmetler, dijital kimlik / kişi doğrulama (KYC) ve belge yönetimi gibi alanlarda pek çok sektörde şirketlerin çözüm ortağı oldu.

DDTECH CEO'su Gökhan Tahtacı, DDTECH ve grup şirketleri Dijital Kurye, Dijital İmza Platformu ve KnowYourX ile sektörlerinin önde gelen firmalarıyla ortak projelere imza attığını belirtti. Tahtacı, "Şirket olarak bugün, perakende, enerji, araç kiralama, turizm, kamu ve yerel yönetimler, finans, telekomünikasyon, sigortacılık ve sağlık alanlarında yüzlerce firmaya ürün ve hizmet sunuyoruz. Bugüne kadar 500'ü aşkın dijital dönüşüm projesine danışmanlık verdik. Başta Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olmak üzere birçok stratejik ortaklığımız bulunuyor. Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetleri yakın zamanda dünyaya açacağız. Bu yıl faaliyet gösterdiğimiz alanlarda hizmet veren şirketlere yönelik başlattığımız iş ortaklığı programımızı da genişleterek sürdüreceğiz" diye konuştu.

DDTECH ve grup şirketlerinin sektörel bazda sunduğu hizmetler şöyle açıklandı:

Enerji

Şirket, enerji sektöründeki müşterilerine, doğalgaz, su, elektrik dağıtım ve abonelikleri için hem yüz yüze hem de uzaktan abonelik işlemlerinin yanı sıra sahada bakım, onarım formlarındaki imza süreçleri için destek veriyor. Kurumlar içindeki imza işlemlerinin Dijital Platformu üzerinden gerçekleştirilmesi, ayrıca kullanıcı sözleşmelerinin de Dijital Kurye üzerinden yapılması sağlanıyor.

Üretim ve perakende

Perakende sektöründe saha operasyonlarından alınan gözlem, onay, teslimat ve bakım formları dijitalleştiriliyor, zaman damgası ile lokasyon bilgisi alınarak doğru işlemin yapıldığı teyit ediliyor. Üretim hattındaki standart imza ve onay süreçleri de tek tıkla onay veya biyometrik imza uygulamasıyla kolaylaştırılıyor.

Finans

Banka sahteciliği ve dolandırıcılığı önlemek için KnowYourX uygulaması üzerinden kimlik doğrulama hizmeti veriliyor. Dijital Kurye platformu da alıcıyı doğrulayıp dijital imzalarını aldıktan sonra nakit ve kredi kartı gibi değerli ürünleri teslim ediyor.

Telekomünikasyon

Abonelik işlemlerinde hem kişi doğrulama hem de belge imzalama işlemleri dijital ortamlarda gerçekleştiriliyor. Bu işlemler, Dijital Kurye hizmeti aracılığıyla müşterinin kapısında veya tercih edilirse şubelerde yüz yüze tamamlanabiliyor. Telekomünikasyon şirketleri, internetten satın alınan tablet veya telefon gibi ürünleri teslim etmek için de Dijital Kurye'den yararlanabiliyor.

Turizm ve ulaşım

Otel misafirleri, bir tablet kullanarak resepsiyonist ile kendilerini ve kimliklerini doğrulayarak otele giriş yapabiliyor. Havalimanlarında kimlik ve pasaport kontrol süreçlerinde yer alan yüz tanıma teknolojisi ile kimlik, kişi ve pasaport hiçbir insan çabası olmadan doğrulanabiliyor. Araç kiralama işlemleri de şubede veya uzaktan yapılabiliyor. Kimlik ve personel yardımı ile uzaktan doğrulama sahteciliği önlerken, dijital imza işlemleri de kağıt israfını azaltıyor. Tur firmalarının seçilen programlarına yapılan rezervasyonlarda da ödeme sırasında uzaktan kimlik doğrulama ile sahtekarlığın önlenmesi sağlanıyor.

Sağlık

Şirketin ürün ve hizmetlerinden yararlanan hastanelerde doktorla yüz yüze görüşme sonrasında tablet üzerinden yüz yüze kanallarda kimlik/pasaport doğrulaması yapıldıktan sonra biyometrik imza veya kimlik kartı ile onam formları imzalanabiliyor. Ayrıca işlem öncesinde alınan onam formlarının dijitalleştirilmesi, işlemden bir gün önce kullanıcılara dijital olarak gönderilmesi, daha sonra ise hastaneye geldiklerinde dijital imzalarının alınarak sisteme gönderilmesi sağlanıyor. - İSTANBUL