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Çinli BYD, Avrupa'da elektrikli araç fabrikası kurmak için Macaristan ile görüşüyor

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Çin'in en hızlı büyüyen elektrikli otomobil üreticilerinden olan BYD, Avrupa fabrikası için planlarını yapmış gibi duruyor. BYD, elektrikli araç ve batarya fabrikası kurmak için Macaristan ile görüşmeler gerçekleştiriyor. Macaristan hükümeti ile potansiyel bir anlaşma sağlanması durumunda, Szeged kentinde bir elektrikli araç ve batarya fabrikası kurulacak. BYD, on yılın sonuna kadar Avrupa elektrikli araç pazarına hakim olmayı hedefliyor.

Çin'in en hızlı büyüyen elektrikli otomobil üreticilerinden olan BYD, Avrupa fabrikası için planlarını yapmış gibi duruyor. Ortaya çıkan yeni raporlara göre BYD, elektrikli araç ve batarya fabrikası kurmak için Macaristan ile görüşmeler gerçekleştiriyor.

BYD, Avrupa fabrikasını Macaristan'a açabilir

ABD'deki kaynaklarda yer alan haberlere göre BYD ve Macaristan hükümeti potansiyel bir anlaşma sağladı. Buna göre ülkenin güneyindeki Szeged kentinde bir elektrikli araç ve batarya fabrikası kurulacak. Çinli üreticinin "milyarlarca euro" yatırım yapacağı söyleniyor.

BYD'nin bu kararı, Avrupa'daki ilk tam teşekküllü otomobil fabrikasını kuracağı anlamına da geliyor. Macaristan'daki yeni tesis, şirketin Avrupalı müşteriler için elektrikli araç üretmesine olanak tanıyacak. Öte yandan Nio ve GWM gibi diğer Çinli üreticilerin Avrupa'ya yatırım yapmadığını belirtelim.

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BYD on yılın sonuna kadar Avrupa elektrikli araç pazarına hakim olmayı hedefliyor. Bu kapsamda Avrupalı şirketlerle yarışacak olsa da, Tesla gibi bir devle de kapışması gerekecek.

BYD'nin Macaristan'da bir elektrikli otobüs fabrikası bulunduğunu da hatırlatalım. Ayrıca Budapeşte'nin kuzeyindeki bölgede batarya montaj tesisi inşa ediyor. Yeni fabrika ise bu iki üretimi birleştirmeyi hedefliyor.

Amerika, neyi yanlış yaptığını iyi anlamalı ve bir an önce önlem almalı. Önce müttefiklerinden uzaklaştılar. Ellerinde sadece Elon Musk var ve onun da önüne bir sürü engel çıkarıyorlar. Son kale de giderse, Çinlilerle rekabet edemeyecek hale gelecekler. https://t.co/yly58RHpFc

— Hakkı Alkan (@hakki_alkan) December 22, 2023

BYD'nin elektrikli otomobil fabrikası, Macaristan için de büyük bir kazanç. Çinli şirketleri ülkeye yatırım yapmaya davet eden hükümet, BYD projesinin binlerce kişiye istihdam yaratacağını tahmin ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti Macaristan Szeged Çin Otomobil Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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