Çin'e bir ambargo da Hollanda'dan

ABD, uzun süredir Çin merkezli teknoloji şirketlerini birer tehdit olarak görüyor. Çin'in hipersonik füzeler gibi gelişmiş askeri teknolojiler geliştirmesini istemeyen ABD, geçtiğimiz Ekim ayında Çin'e olan çip satışlarına geniş kapsamlı bir kısıtlama getirdi. ABD'ye bir destek de Avrupa'dan geldi.

Hollanda, Çin'e yapılan ihracatlara kısıtlama getiriyor

Hollanda, ABD'nin ardından Çin'e yüksek performanslı yarı iletkenlerinin ihracatına yönelik kısıtlama planlarını kamuoyuna duyurdu. Bu plan doğrultusunda Hollandalı çok uluslu ASML Holding şirketinin faaliyetleri de kontrol altına alınacak.

Küresel çip tedarik zincirinde önemli bir oyuncu olan ASML; TSMC gibi şirketlerin gelişmiş işlemciler üretmek için ihtiyaç duyduğu araçları sağlıyor. ASML tarafından sağlanan ekipmanlar olmadan Çinli herhangi bir yerel üreticinin, gelişmiş işlemciler ortaya koymakta zorlanacağı düşünülüyor.

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Ulusal güvenlik gerekçesiyle bu teknolojiyi en hızlı şekilde gözetim altına almak isteyen Hollanda yönetimi bir ulusal kontrol listesi hazırlayacak. Yarı iletken ihracatı konusunda kısıtlamaların yer alacağı yeni mevzuatın yazdan önce çıkarılması bekleniyor.

Mevzuatta doğrudan Çin'den veya modern yüksek performanslı yongalar üretmek için gerekli olan gelişmiş ekipmanlarda dünya lideri olan ASML'den açıkça bahsetmediğini belirtelim. Ancak kullanılan ifadelerde, ASML'nin şu anda Çin'deki müşterilere sattığı derin ultraviyole (DUV) litografi sistemleri yer alıyor. Kısıtlamalar getirildikten sonra şirketlerin bu teknolojiyi ihraç etmek için lisanslara ihtiyaç duyacağını söylemek mümkün.

ASML, DUV araçlarının yanı sıra daha gelişmiş aşırı ultraviyole (EUV) litografi araçları da üretiyor. Ancak şirketin bu araçları 2019 yılından bu yana Çin'e satması yasaklanmış durumda. Hollanda'nın yanı sıra ABD'nin Japonya'dan da Çin'e benzer ambargo uygulaması getirmesini bekliyor.

Teknoloji anlamında her geçen gün ilerleyen Çin'in bu ülkelere cevabını ise merakla bekliyoruz. Peki siz ABD'nin ardından Hollanda'nın da Çin'e ambargo uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.