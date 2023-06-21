Çin'deki su köprüsü uluslararası ödül kazandı

Çin'in Hefei kentindeki büyük bir su köprüsü, kısa süre önce uluslararası bir ödül kazandı. Hefei'nin Feixi ilçesindeki Pihe Nehri üzerinde yer alan uzun su kemeri, bu yıl Washington'da düzenlenen Uluslararası Köprü Konferansı'nda (IBC) ödül kazanan projelerden biri oldu.

Çin'in Hefei kentindeki büyük bir su köprüsü, kısa süre önce uluslararası bir ödül kazandı.

Hefei'nin Feixi ilçesindeki Pihe Nehri üzerinde yer alan uzun su kemeri, bu yıl Washington'da düzenlenen Uluslararası Köprü Konferansı'nda (IBC) ödül kazanan projelerden biri oldu.

Uzunluğu 246 metre olan çelik su kemeri, kendi türünde dünyanın en uzun açıklıklı çelik yapısı olma özelliğini taşıyor.

Köprü aynı zamanda Çin'in Yangtze Nehri'nden Huaihe Nehri'ne su aktaracak mega su yönlendirme projesinin de önemli bir parçası.

SES (Çince): Jİ MİNGHUİ, Çin Tiesiju İnşaat Mühendislik Grubu'na ait Çelik Yapı İnşaat Limited Şirketi'nin Proje Müdürü:

"Pek çok yenilikçi tasarımımız var. Yapı sıfırdan 20.000 tona kadar yük taşıyabiliyor; bu da köprünün 20.000 ton su altında çökmeyeceği ve sıfır basınç olduğunda şeklinin değişmeyeceği anlamına geliyor. Bu özelliklerinden biri.

İkinci olarak, köprünün tamamı paslanmaz çelik kompozit plakalardan yapıldı. Bu da içme suyunun çevre dostu olmasını sağlıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Hefei kentinden bildiriyor. (XHTV)