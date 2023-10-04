CERN'in Depolama Kapasitesi 1 Milyon TB'ı Aştı

Dünyanın en önemli bilim araştırma merkezlerinden biri olan CERN, veri depolamasındaki toplam disk kapasitesini arttırdığını duyurdu. Kurumun depolama kapasitesi 1 milyon terabaytı (1 ekzabayt) aşarak dönüm noktasına ulaştı.

Dünyanın en önemli bilim araştırma merkezlerinden biri olan CERN, veri depolamasındaki toplam disk kapasitesi arttırdığını açıkladı. Buna göre kurumun depolaması 1 milyon terabaytı (1 ekzabayt) aşarak dönüm noktasına ulaşmış oldu.

CERN artık 1 milyon TB'lik depolamaya sahip

CERN tarafından yapılan yeni duyuruda, 1024 petabayt depolama alanına sahip oldukları ortaya çıktı. Bu da 1 milyon terabayt veya 1 ekzabayta denk geliyor. Araştırma kurumunun, 2022'de 735 petabaytlık bir depolama kapasitesine sahip olduğunu hatırlatalım.

CERN'in devasa depolama altyapısının büyük kısmı sabit disk sürücülerine (HDD) dayanıyor. Ancak kuruluş, verilerini SSD'ye taşımaya başladığını da açıkladı. Araştırmalar SSD'lerin HDD'lere göre daha iyi güvenilirlik sağladığını, ancak pahalı olduklarını ortaya koydu.

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Binlerce depolama aygıtı kullanılması durumunda bileşen arızalarının yaşanması da yaygın görülen bir durum. Bu nedenle CERN, veri kopyalaması yoluyla depolamasına esneklik kazandırıyor. Diskler, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı gibi makineler için özel olarak geliştirilen EOS servisini çalıştırıyor.

EOS yöneticisi Andreas Peters, depolama kapasitenin 1 ekzabayta ulaşmasının, ağır iyon çalışmaları için hazırlandığını belirtti. CERN Araştırma ve Hesaplama Direktörü Joachim Mnich ise bunun veri işleme hedefinde önemli bir nokta olduğunu ifade etti.

CERN'in son on yıl içerisinde depolama kapasinde önemli bir artış yaşadığını belirtelim. Örneğin 2012'de sadece 32 petabaytlık alana sahip olan kurum, günümüzde 1024 petabayta ulaştı. Bu da on yıl içerisinde yüzde 3100 büyüdüğü anlamına geliyor.

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