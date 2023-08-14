CANiK, İngiltere'deki DSEI 2023 Fuarı'nda Ürünlerini Sergileyecek

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'23'te büyük beğeni toplayan CANiK, şimdi de İngiltere'ye gidiyor. CANiK, en yeni ürünlerini DSEI 2023'te sergileyecek. Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden CANiK, tabancalardan uçaksavarlara kadar birçok ürünü sergileyecek.

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'23'te ilk defa sergilediği ürünleri ile büyük beğeni toplayan CANiK, şimdi de İngiltere'ye gidiyor. CANiK, Grup Şirketleri ile birlikte en yeni ürünlerini dünyanın en prestijli fuarlarından DSEI 2023'te görücüye çıkaracak.

Türkiye'nin yükselen değeri savunma sanayi şirketleri, başarıları ile dünyada adını duyurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl dünyadaki üç orta kalibre top üreticisinden biri olan köklü İngiliz şirketi AEI Systems'ı satın alan CANiK, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF'ten sonra, büyük beğeni toplayan ürünlerini sergilemek üzere İngiltere'ye gidiyor.

Savunma sanayi alanında Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden CANiK, Grup Şirketleri ile birlikte, 12-15 Eylül 2023 tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na (DSEI 2023) katılıyor. Dünyanın en büyük uluslararası savunma ve güvenlik teknoloji fuarlarından biri olan ve bu yıl 22'ncisi düzenlenecek olan DSEI 2023'te, CANiK ve şirketler grubunun, tabancalardan uçaksavarlara, orta kalibre toplardan uzaktan komutalı silah kulelerine kadar bir çok ürün sergilenecek.

CANiK M3 ve UNIROBOTICS'in akıllı sistemleri ilk defa yurt dışında sergilenecek

CANiK tarafından üretilen dünyanın en düşük dağılıma sahip ve en dayanıklı 12.7X 99 mm NATO ağır makineli tüfek ailesi de fuarda yerini alacak. Ağır makineli tüfek ailesinin en yeni üyesi, Türkiye'nin muharebede kendini kanıtlamış (Combat Proven) milli uçaksavarı CANiK M2 QCB'nin daha yüksek atım hızına sahip yeni versiyonu, CANiK M3 ve CANiK'in de içinde bulunduğu SYS (Samsun Yurt Savunma) grup şirketlerinden UNIROBOTICS tarafından geliştirilen milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) kule ailesini de IDEF 23'ten sonra ilk defa yurtdışı fuarında dünyaya tanıtılacak.

"Ülkemizi gururla temsil edeceğiz"

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "Türk savunma sanayi şirketlerinin uluslararası arenada elde ettikleri başarılarla gurur duyuyor, CANiK olarak biz de ülkemize katkı sunmaya devam ediyoruz. Yurtdışında katıldığımız her fuarda, Türk şirketlerine yönelik yoğun ilgi ve övgülerle karşılaşıyoruz. Bu motivasyonla, Türkiye'den çıkan global bir marka olarak büyük titizlikle hayata geçirdiğimiz yüksek teknolojiye sahip ürünlerimizi, sınırlarımızın ötesinde sergilemekten dolayı mutluyuz. Bu alanda yatırımlarımıza ve ihracatımıza son sürat devam etmek istiyoruz. İngiltere'nin CANiK için ayrı bir önemi de var. SYS şirketler grubunun yeni üyesi AEI Systems, kendi anavatanı İngiltere'de, ilk kez CANiK çatısı altında uluslararası bir fuarda orta kalibre top sınıfında yer alan ürünlerini sergileyecek" dedi.

DSEI iki yılda bir düzenleniyor

Her iki yılda bir düzenlenen DSEI, İngiltere Savunma Bakanlığının sponsorluğunda, Londra'daki ExCeL Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. Savunma ve havacılık sanayisine yönelik en son çözüm ve sistemlerin sergileneceği DSEI, uluslararası piyasa tecrübesi edinmek ve yeni iş fırsatları oluşturmak için ihtimaller sunuyor. DSEI; hükümet temsilcilerini, ülkelerin silahlı kuvvetlerini, savunma sanayisinin kanaat önderlerini ve küresel savunma ve güvenlik tedarik zincirinin temsilcilerini bir araya getiriyor.

DSEI fuarına 2015'te 32 bin ziyaretçi, çoğunluğu İngiliz ve Amerikan bin 500 firma; 2017'de ise 36 bin ziyaretçi, 54 ülkeden bin 600 firma katılmıştı. 2019'da ise 58 ülkeden bin 700 firma katılmıştı. - SAMSUN