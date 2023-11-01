Call of Duty: Modern Warfare 3 PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı
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Call of Duty: Modern Warfare 3 oyununun PC için sistem gereksinimleri açıklandı. Oyunun minimum, tavsiye edilen ve 4K deneyim için gereksinimleri belirtildi.
Call of Duty, dünyanın en ünlü oyun serilerinden biri olarak Modern Warfare 3 oyunuyla son birkaç aydır tekrar gündemde. 2011 yılında aynı isimle piyasaya sürülen oyun, yakın zamanda yenilenmiş bir şekilde karşımıza çıkacak. Son olarak Call of Duty: Modern Warfare 3 'ün PC için sistem gereksinimleri açıklandı.
Call of Duty: Modern Warfare 3 sistem gereksinimleri (PC)
Call of Duty: Modern Warfare 3 şu anda ön sipariş sürecinde. 1.999,99 TL fiyat etiketine sahip olan yapımın resmi çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor. Oyun merak içerisinde bekleniyorken Call of Duty serisinin resmi web sitesi üzerinden yapılan açıklama ile Call of Duty: Modern Warfare 3 sistem gereksinimleri belli oldu.
Call of Duty: Modern Warfare 3 minimum, tavsiye edilen ve 4K deneyim için PC sistem gereksinimleri şu şekilde;
GereksinimMinimum (Çok Oyunculu)MinimumÖnerilen4K Ultraİşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)Windows 10 (64-bit)Windows 10 / Windows 11 (64-bit)Windows 10 / Windows 11 (64-bit)İşlemci: Intel Core i3-6100 / AMD Ryzen 3 1200Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 1400Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 1600XIntel Core i7-8700K / AMD Ryzen 7 2700XEkran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / NVIDIA GTX 1650 / AMD Radeon RX 470NVIDIA GeForce GTX 960 / NVIDIA GTX 1650 / AMD Radeon RX 470NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti / NVIDIA RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600XTNVIDIA GeForce RTX 3080 / NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 6800XTEkran Kartı Belleği: 2 GB2 GB8 GB10 GBRAM: 8 GB8 GB16 GB16 GBDepolama: 79 GB kullanılabilir alan (SSD)149 GB kullanılabilir alan (SSD)149 GB kullanılabilir alan (SSD)149 GB kullanılabilir alan (SSD)
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Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyunun sistem gereksinimlerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.