Büyük Şirketler, X Platformundaki Reklamları Askıya Aldı

Aralarında Apple, Disney ve IBM'in de bulunduğu büyük şirketler, reklamlarının "Yahudi karşıtı" içeriklerle birlikte gösterildiğini tespit eden bir raporun ardından, eski adıyla Twitter olarak bilinen X platformundaki reklam harcamalarını askıya almaya karar verdi. Bu hareket, film stüdyosu Lionsgate'in de X'teki reklamlarına ara verdiğini duyurduğu daha geniş bir eylem hareketinin parçası.

Elon Musk da bir gönderisiyle konuya dahil oldu

Bu şirketlerin X'teki reklamlarını durdurma kararı, platformun sahibi Elon Musk'ın hafta başında antisemit (Yahudi karşıtı) bir tweet'i onaylamasının ardından geldi. Özellikle İsrail-Hamas çatışmasıyla ilgili dezenformasyonlara yönelik incelemelerin arttığı bir dönemde yaşanan bu gelişme, X'in büyük markaların güvenini yeniden kazanma ve reklam geliri elde etme çabalarına darbe vurdu.

At risk of stating the obvious, anyone advocating the genocide of *any* group will be suspended from this platform — Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2023 "Açıkça ifade etmek gerekirse, *herhangi* bir grubun soykırımını savunan herkes bu platformdan uzaklaştırılacaktır" – Elon Musk

Ancak kamuoyunun büyük bir bölümü Elon Musk'ın bu sergilediği duruşu beğendi ve ayakta alkışladı. Hatta Hakkı Alkan da Musk'ın konuyla alakalı bir sözünü paylaştı.

En büyük reklamverenlerin çoğu, ifade özgürlüğü hakkınıza en büyük baskı yapanlardır. — Elon Musk — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) November 18, 2023

Söz konusu şirketlerden biri olan IBM, reklamlarının Nazileri öven içeriklerle birlikte göründüğünü ortaya çıkaran liberal savunuculuk grubu Media Matters tarafından hazırlanan bir raporun ardından harekete geçti.

Media Matters'a göre aralarında Apple, Oracle, Bravo network (NBCUniversal) ve Comcast'in de bulunduğu diğer büyük markaların reklamları da platformda "antisemitik" materyallerin yanında yer aldı.

Bu durum karşısında IBM, nefret söylemi ve ayrımcılığa karşı sıfır tolerans gösterdiğini belirten bir açıklama yayınladı ve konuyu araştırırken X üzerindeki tüm reklamlarını derhal askıya aldı. Ancak Musk'ın dediğine göre ortada nefret söylemi yok, soykırım var.

X üzerindeki inceleme, özellikle İsrail-Hamas çatışmasıyla ilgili içerik konusunda yoğunlaştı. 164 Yahudi lider ve akademisyenden oluşan bir koalisyon bir bildiri yayınlayarak Disney, Apple ve Amazon gibi şirketlerin yanı sıra diğer büyük reklamverenleri de reklam harcamaları yoluyla X'i finanse etmeyi durdurmaya çağırdı.

Avrupa Birliği'nin yürütme organı bile X ve diğer sosyal medya platformlarındaki reklamlarına ara verdiğini duyurdu ve "nefret söylemindeki artışı" buna katkıda bulunan bir faktör olarak gösterdi.