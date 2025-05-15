Biyoteknoloji Vadisi Projesi Tuzla'da Hayata Geçiyor

TUZLA Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, BİYOSAD tarafından Tuzla'da hayata geçirilen Biyoteknoloji Vadisi projesini ziyaret etti. Güney, "Biyoteknoloji, günümüz dünyasında savunma sanayi kadar stratejik bir alan haline geldi. Bu projenin faaliyete geçmesiyle birlikte Tuzla hem bilim ve teknoloji hem de katma değerli sanayi alanında Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı haline geliyor" dedi. BİOSB ve BİYOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş ise "Biyoteknoloji Vadisi'nin sağladığı fırsatlar yatırımcıların yanı sıra gençlere ve girişimcilere büyük imkanlar sunuyor. Bu alandaki gelişmeleri desteklemek, ülkemizin geleceği için hayati bir önem taşıyor" diye konuştu.

Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki yatırımlarından biri olarak, 4,5 milyar dolar yatırım değeriyle Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) tarafından hayata geçirilen Biyoteknoloji Vadisi, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'i ağırladı. Biyoteknoloji alanında yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni (BİOSB) ziyaret eden Kaymakam Güney, Biyoteknoloji Vadisi gibi projelerin İstanbul'un ekosistemine ve ekonomik gelişimine önemli katkı sağladığını ifade etti.

'BİYOTEKNOLOJİ SAVUNMA SANAYİ KADAR STRATEJİK BİR ALAN'

BİOSB ve BİYOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş ile birlikte saha gezisi gerçekleştiren Güney, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine büyük önem verdiklerini belirterek "Biyoteknoloji, sağlık, tarım ve çevre gibi birçok alanda yenilikçi çözümlerle ekonomimizi destekleyecek önemli bir sektördür. Bu tür projelere destek vermek için elimizden geleni yapacağız" dedi. Projenin İstanbul'un küresel çekim merkezi olma hedefi doğrultusunda, katma değerli ürünlerin geliştirilmesi ve ihracata katkı sağlanması konusunda önemli bir fırsat sunduğuna dikkat çeken Güney, "Biyoteknoloji, günümüz dünyasında savunma sanayi kadar stratejik bir alan haline geldi. Sağlık, tarım ve gıda güvenliği gibi birçok sektörde de kritik bir rol oynuyor" diye konuştu.

'İLÇEMİZİN MARKA DEĞERİ VE REFAH SEVİYESİ ARTACAK'

Biyoteknoloji Vadisi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte Tuzla'nın hem bilim ve teknoloji hem de katma değerli sanayi alanında Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı haline geleceğini ifade eden Güney, şunları söyledi:

"Bu kadar kapsamlı ve kıymetli bir yatırımın ilçemizde hayata geçiriliyor olmasından büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Biyoteknoloji Vadisi'yle birlikte Tuzla Türkiye'nin biyoteknoloji üssü olacak. Bu yatırım bir yandan ilçemizin marka değerini artırırken diğer yandan nitelikli iş gücünü ilçemize çekecek, iş imkanlarını artıracak ve bölgedeki refah seviyesini yükseltecek. Ayrıca Biyoteknoloji Vadisi'nden tüm dünyaya yapılacak yüksek katma değerli ihracatla Tuzla, Türkiye ekonomisine verdiği katkıyı büyük ölçüde artırmış olacak."

'İSTANBUL'UN EKONOMİK VE BİLİMSEL POTANSİYELİNİ ARTIRAN ADIM'

BİOSB ve BİYOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş da Biyoteknoloji Vadisi'nin sağladığı fırsatların yatırımcıların yanı sıra gençlere ve girişimcilere büyük imkanlar sunduğunu belirterek "Bu alandaki gelişmeleri desteklemek, ülkemizin geleceği için hayati bir önem taşıyor" açıklamasında bulundu. Projeye olan desteğinden dolayı Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'e teşekkür eden Varlıbaş, "Bu iş birliği İstanbul'un ekonomik ve bilimsel potansiyelini artırma yolunda önemli bir adım. Sayın Kaymakamımız Güney'in destekleri, biyoteknoloji alanındaki çalışmaların güçlenmesine büyük katkı sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde, BİOSB'nin hayata geçirilmesi ve uluslararası düzeyde rekabetçi bir konuma ulaşılması için atılacak adımlar, ülkemizin geleceği adına son derece önemlidir" dedi.