Bir oyun firması 200 bin lira net maaşla çalışacak eleman arıyor

İstanbul merkezli bir oyun firması, iş ilanıyla sosyal medyada adeta infial yarattı. Yeni mezunlara yönelik açılan pozisyon için açıklanan maaş, sadece teknoloji sektörünü değil, tüm iş dünyasını şaşkına çevirdi. Firma, genç yetenekleri cezbetmek için sınırları zorlayan koşullar sundu.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE TARTIŞMAYA NEDEN OLAN ÜCRET

TGRT'nin haberine göre, ilan edilen pozisyonda sunulan aylık net maaş 200 bin TL. Üstelik bu rakam sadece maaşla sınırlı değil. Firma, çalışanlarına taşınma desteği, %100 kapsayıcı sağlık, diş ve göz sigortası gibi birçok ek imkan da sağlıyor. Bu ölçekte bir teklif, sektörde nadir görülen uygulamalar arasında yer alıyor.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI: İLANI DÖRT KEZ OKUDUM

Söz konusu ilan, kısa sürede sosyal medyada gündemin zirvesine yerleşti. Pek çok kullanıcı "şaka sandım", "yeni mezun şartı mı dediniz?", "bu ilanı dört kez okudum" gibi yorumlarla şaşkınlığını dile getirdi. Bazıları ise bu tür ilanların genç yeteneklerin yurtdışına gitmesini engelleyebileceği görüşünü paylaştı.

SEKTÖRDE YENİ BİR DÖNEM Mİ BAŞLIYOR?

İlan, sadece maaş miktarıyla değil, aynı zamanda sektördeki yetenek rekabetini ne denli sertleştirdiğini göstermesi açısından da dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, Türkiye'de faaliyet gösteren oyun ve yazılım şirketlerinin global oyuncularla rekabet edebilmesi için benzer paketler sunması kaçınılmaz hale gelebilir.