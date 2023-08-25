BiP, Bangladeş'te VEON ile stratejik ortaklık kurdu

İletişim ve yaşam platformu BiP, global dijital operatör VEON'un Banglalink iştirakiyle stratejik ortaklık gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan ortaklık kapsamında, Bangladeş'te Banglalink'in 40 milyondan fazla müşterisi iletişim deneyimini BiP ile dijitalleştirirken, uygulamaya özel iletişim paketlerine ve yerel servislere erişebilecekleri belirtildi.

BiP, birleşik bağlantı ve çevrim içi hizmetler sunan global dijital operatör VEON'un iştiraki Banglalink ile stratejik bir ortaklığa imza atarak Bangladeş pazarındaki kullanıcı deneyiminde dijitalleşmeye katkı sağlamayı hedefliyor. Anlaşma kapsamında Bangladeş'te de hem mobil hem de web uygulaması olarak kullanılabilecek olan BiP'ten, oradaki kullanıcılar da hızlı, güvenli ve şifreli mesajlaşma, HD kalitesinde sesli arama, grup video görüşmeleri, 106 farklı dilde anında çeviri ve ek özelliklerden yararlanabilecek. Banglalink şirketi, Bangladeş'teki 40 milyondan fazla müşterisi için BiP'e özel tasarlanmış servis ve tarife iletişim paketleri sunacak.

GÖKHAN YÜKSEKTEPE: "BİP'İN BANGLADEŞ'TEKİ VARLIĞINI GELİŞTİRECEĞİZ"

Bu stratejik iş birliğinin sanal lansman etkinliği BiP CEO'su Gökhan Yüksektepe, VEON Group CEO'su Kaan Terzioğlu, Banglalink CEO'su Erik Aas ve Banglalink'in Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Upanga Dutta'nın katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte konuşan BiP CEO'su Gökhan Yüksektepe, "BiP'in Bangladeş'teki kullanıcılar arasında popülerlik kazandığını görmek bizi heyecanlandırıyor. Amacımız, BiP'i kişiselleştirilmiş yerel deneyimler sunan küresel bir iletişim uygulaması haline getirmek. Bu global stratejimiz doğrultusunda Banglalink gibi önde gelen bir dijital operatörle ortaklık kurduk. Birlikte BiP'in Bangladeş'teki varlığını geliştireceğiz" diye konuştu.

ERİK AAS: "DİJİTAL HİZMETLERİ GELİŞTİRME YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM"

Banglalink CEO'su Erik Aas ise "Banglalink olarak, müşterilerimizin dinamik ihtiyaçlarını karşılamak için dijital hizmetlerimizi genişletmeye odaklandık. Dijital yayın uygulamamız Toffee ve pek çok hizmete tek yerden erişim sağlayan uygulamamız MyBL'nin başarısının ardından BiP ile yaptığımız iş birliği çok değerli. Bu anlaşmayı, dijital operatör stratejimiz ile Bangladeş'in gelişimine katkıda bulunma vizyonumuz doğrultusunda önemli bir adım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.