Baykar Anadolu'daki ilk üretim üssünü kuruyor! Şehir belli oldu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Baykar'ın Anadolu'daki ilk üretim üssünü, 400 dönümlük özel endüstri bölgesi ile Samsun'da kuracağını açıkladı.

Chery ve MKE gibi büyük yatırımlarla adından söz ettiren Samsun, şimdi de Baykar'ın dev yatırımıyla gündemde. Başkan Halit Doğan, 400 dönümlük özel endüstri bölgesinde hayata geçirilecek üretim üssünün kente ve ülkeye önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

400 DÖNÜMLÜK ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ

Baykar'ın Samsun'daki yatırımı hakkında bilgi veren Doğan, "Dünyanın savunma ve havacılık alanında önemli kuruluşlarından, milli teknoloji hamlemizin mimarı Baykar, Anadolu'daki ilk üretim üssünü 400 dönümlük özel endüstri bölgesi ile Samsun'umuza kuruyor. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı Samsun'umuzun yüzyılı oluyor" dedi.

YATIRIMA DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Doğan, projeye katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Baykar yöneticileri Haluk ve Selçuk Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş ile emeği geçen herkese teşekkür etti. Yatırımın Samsun'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.