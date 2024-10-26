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Ticaret Bakanlığı, Influencerlara yasal ve etik ilkelere dair eğitim verecek

Ticaret Bakanlığı, Influencerlara yasal ve etik ilkelere dair eğitim verecek
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Ticaret Bakanlığı, influencerların reklam konusunda bilinçlenmeleri için harekete geçti. Bu kapsamda influencerlara özel bir reklam eğitimi verilecek. Bu eğitim ile influencerların reklam ve pazarlama konusunda daha bilinçli ve etkili olmaları hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı, "Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı" ile ilk etapta 300 binden fazla takipçiye sahip sosyal medya etkileyicilerine (influencer), pazarlama iletişiminde dikkat etmeleri gereken yasal ve etik ilkelere ilişkin eğitim verileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Günümüzde dijitalleşmenin ve sosyal medya kullanımının artışıyla birlikte sosyal medya mecraları üzerinden yapılan reklam ve paylaşımların tüketicilerin tüketim alışkanlıklarını ve satın alma tercihlerini doğrudan etkilediği görülmektedir. Tecrübe etmekte olduğumuz bu dijital gelişmeler; tüketicilerimizin sosyal medya reklamları yoluyla daha fazla mağdur edilmesi riskini de beraberinde getirmektedir. Ticaret Bakanlığımızca hem tüketicilerin sosyal medya platformlarında en iyi şekilde korunması hem de reklam verenlerin daha sağlıklı ticari bir iletişim kurabilmesi amacıyla; Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle 'Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı' hayata geçirilmiştir." denildi.

TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

16 Ekim'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ev sahipliğindeki eğitim programına ilişkin, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Reklam Kurulu Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Reklam Özdenetim Kurulu temsilcileri, reklam sektörü temsilcileri ve kamuoyunda "influencer" olarak bilinen ve takipçi sayılarıyla etkileyici güçleri yüksek sosyal medya etkileyicilerinin katılımıyla tanıtım toplantısı düzenlendiği belirtildi.

BİR YIL SÜREYLE 2 AYDA BİR YÜZ YÜZE EĞİTİM

Açıklamaya göre; tüketici haklarından vergi mevzuatına, sosyal medya reklamlarının etik kurallar çerçevesinde nasıl yönetileceğinden reklamda kişisel verilerin korunmasına kadar geniş bir yelpazede güncel bilgilerin aktarılacağı "Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı" ile sosyal medya etkileyicilerinin daha şeffaf, güvenilir ve etik bir reklam anlayışını benimsemesi amaçlanıyor.

YASAL VE ETİK İLKELER ANLATILACAK

İlk etapta 300 binden fazla takipçiye sahip sosyal medya etkileyicilerinin katılabileceği eğitim programında, sosyal medya etkileyicileri pazarlama iletişiminde dikkat etmeleri gereken yasal ve etik ilkeleri öğrenme fırsatı bulacak. İlki 25 Kasım'da düzenlenecek ve 1 yıl boyunca 2 ayda bir yüz yüze yapılması planlanan eğitimi tamamlayan katılımcılara, katılım belgesi verilecek ve isimleri Reklam Özdenetim Kurulu'nun internet sitesinde yayımlanacak.

AMAÇ TÜKETİCİYİ KORUMAK

Böylelikle yasal, etik ve sorumlu pazarlama iletişimi değerlerini destekleyen sosyal medya etkileyicileri, markaların gözünde de kendilerini farklı kılacak. Açıklamada, "Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı' ile sosyal medya etkileyicilerine faaliyetlerini yasal mevzuat çerçevesinde sürdürmeleri için gerekli bilincin kazandırılması ve böylece tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amaçlanmakta olup geleneksel mecralarda olduğu gibi dijital mecralarda da tüketicilerimizi en üst düzeyde korumak için gerekli çalışmalar bakanlığımızca hassasiyetle yürütülmektedir." denildi.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Teknoloji

Ticaret Bakanlığı Sosyal Medya Teknoloji Ekonomi Eğitim Finans

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Yorumlar (1)

ferhat bayram:

Yemeyin sizi tespit edip vergi alacaklar

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