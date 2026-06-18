Haberler

Bakan Yardımcısı Boyraz: "5G teknolojisi yerli ve milli haberleşme sistemleri ülkemizde önemli bir ilerleme kaydetmektedir"

Bakan Yardımcısı Boyraz: '5G teknolojisi yerli ve milli haberleşme sistemleri ülkemizde önemli bir ilerleme kaydetmektedir'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Bilecik'teki seminerde 5G teknolojisi, yerli haberleşme sistemleri ve ulaştırma yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, 5G teknolojisi hakkında konuşarak, "Yerli ve milli haberleşme sistemleri ile dijital dönüşüm alanlarında ülkemiz önemli bir ilerleme kaydetmektedir" dedi.

Bakan Yardımcısı Boyraz, 'Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu' başlıklı seminer kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen programa AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük, il protokolü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

"5G teknolojisi, yerli ve milli haberleşme sistemleri ile dijital dönüşüm alanlarında da ülkemizde önemli bir ilerleme kaydetmektedir"

Bakan Yardımcısı Osman Boyraz konuşmasında, "Türkiye'nin ulaştırma, haberleşme ve lojistik alanlarında yürüttüğü projeler ekonomik büyümeye ve bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunmaktadır. Demiryolu yatırımlarımız kapsamında yüksek hızlı tren ağımızı genişletiyoruz. Yeni projelerle şehirlerarası ulaşım süreleri önemli ölçüde kısalacaktır. Lojistik merkez yatırımlarıyla Türkiye'nin uluslararası ticaret koridorlarındaki gücü artırılmaktadır. Bilecik açısından önem taşıyan Bozüyük Lojistik Merkezi Projesi'nin tamamlanmasıyla bölgenin lojistik kapasitesi artacak, sanayiye önemli katkılar sağlanacaktır. Havacılık, denizcilik, liman yatırımları, 5G teknolojisi, yerli ve milli haberleşme sistemleri ile dijital dönüşüm alanlarında da ülkemiz önemli bir ilerleme kaydetmektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonu güçlü ulaştırma ve haberleşme altyapısı üzerine inşa edilmektedir. Bu kapsamda sürdürülebilir ve çevreci ulaşım sistemleri öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır" dedi.

Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı tarafından Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'a hediye takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Tanju Özcan hakkında 'cinsel saldırı' suçundan da tutuklama kararı verildi

Yasak aşk skandalı Tanju Özcan'a pahalıya patladı

Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Savaş şiddetlendi, başkent saldırı altında! Uçuşlar durduruldu
İsmail Kartal geldi, perde arkası ortaya çıktı! Aykut Kocaman ekibi şaşkın

Kocaman kanadı şaşkın: Malzeme listesi bile...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'ın göreve gelmesi en çok onun işine yaradı! Artık takımdan ayrılması neredeyse imkansız

Göreve gelmesi en çok ona yaradı! Takımdan ayrılması artık imkansız
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz

Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o ismin atandığı ilimiz
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Berdan Mardini'nin ifadesi ortaya çıktı

İşte gözaltına alınan Berdan Mardini'nin savunması
Alanyaspor efsanesi Efecan Karaca'dan 13 yıl sonra veda

Süper Lig efsanesinden veda! Tam 13 yıl sonra takımından ayrıldı

Taliban'dan devlet memurlarına akıllı telefon yasağı

Taliban'dan büyük yasak: Uymayan yandı!
16 milyar TL'lik 'La Casa De Samsun' davasında karar çıktı: Bu hikayede yanan ben oldum

16 milyar TL'lik "La Casa De Samsun" davasında karar çıktı
Trafikte doktorun hakaretlerine maruz kalan genç konuştu

Kadın doktorun hakaretler yağdırdığı gençten açıklama var