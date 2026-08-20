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Yerli elektrikli lokomotif E5000'e AB onayı

Yerli elektrikli lokomotif E5000'e AB onayı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli elektrikli lokomotifi E5000'in Avrupa Birliği TSI sertifikasını aldığını, böylece dünyaya satış imkanına kavuştuğunu açıkladı. Proje kapsamında 95 lokomotif üretilmesi hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli lokomotifi E5000'in Avrupa Birliği Karşılıklı İşletilebilirlik Belgesi olan TSI Sertifikasını aldığını açıkladı.

E5000 lokomotifinin Avrupa Birliği standartlarına uygunluğunu belgeleyen TSI Sertifikası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen takdimde, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Çağlar Tabak tarafından TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay'a verildi.

E5000 lokomotifinin Sivas, Eskişehir ve Sakarya'da üretiminin yapıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Bugün TÜRASAŞ'ımızın ürettiği yerli ve milli lokomotifimiz E-5000'in sertifika işlemini gerçekleştirmiş olduk. TÜRASAŞ, Türkiye'nin üç yerinde: Sivas'ta, Eskişehir'de ve Sakarya'da üretim yapıyor. Eskişehir'de ürettiğimiz E-5000'in TSI belgesini bugün arkadaşlarımız, Düzenleme Genel Müdürlüğümüz, TÜRASAŞ Genel Müdürlüğümüze teslim etmiş oldu; aynı zamanda onun sertifikasını vermiş oldu" dedi.

"E500 lokomotifimiz, Avrupa Birliği Sertifikasyonu olan TSI'ya sahip oldu"

Hem üretim tesisinde hem de sahada zorlu testler yapılarak performans ölçümü yapıldığını kaydeden Uraloğlu, "Lokomotifimiz, Avrupa Birliği sertifikasyonu olan TSI'ya sahip oldu; artık bu vesileyle hem Avrupa Birliği'ne hem de bütün dünyaya satabilme imkanına da sahip olduk. Yani dolayısıyla yerli ve milli bir lokomotifin dünya standartlarında üretilebilir olduğunu da belgelemiş olduk" açıklamasında bulundu.

Bugüne kadar 30 adet E5000 üretildi

E5000 Lokomotif Projesi kapsamında toplam 95 yeni nesil elektrikli lokomotif üretilmesi planlanıyor. Seri üretimi aralıksız devam eden proje kapsamında bugüne kadar 30 adet E5000 lokomotifinin üretimi tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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