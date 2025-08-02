Bakan Uraloğlu duyurdu: Trabzon'a ikinci havalimanı geliyor

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nın mevcut kapasitesinin artırılması konusunda çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek "Trabzon'da mevcut havalimanının daha kuzeyinde, denize doğru Türkiye'de denize yapılan 3. havalimanını tasarladık. Bütçe imkanlarını ve önceliğini de yöneterek inşallah ihalesini yapmayı planlıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıya Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve milletvekilleri katıldı. Kentte tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Trabzon'a yaklaşık 175 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

TÜRKİYE'DE DENİZE YAPILAN 3. HAVALİMANI TRABZON'DA

Trabzon Havalimanı'nın ülkenin en yoğun havalimanlarından biri olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Trabzon Havalimanı'nın mevcut kapasitesinin artırılması konusunda çalışmalarımız tamamlanmak üzere. 140-160'lara çıkan uçak seferleri var. Ülkemizin en yoğun havalimanlarından biri. Bazen 7. oluyor. Genel anlamda yakın zaman ihtiyaçlarını, dış hatlar, ek hizmet binası gibi işlerle kısa vadeli olarak çözmüş oluyoruz. Uzun vadeli olarak yatırım programına aldık. Projesini bitirdik diyebilirim. Trabzon'da mevcut havalimanının daha kuzeyinde, denize doğru Türkiye'de denize yapılan 3. havalimanını tasarladık. Bütçe imkanlarını ve önceliğini de yöneterek inşallah ihalesini yapmayı planlıyoruz. Çok yakın bir zamanda değil de daha makul bir zaman diliminde olacak inşallah. Yatırım projesine alınmış olması çok kıymetli" dedi.