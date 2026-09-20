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Aydın'da DENEYAP uygulama sınavına 250 ortaokul ve 150 lise öğrencisi katıldı

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Aydın'da DENEYAP 2026 Öğrenci Seçme Süreci'nin son aşaması olan uygulama sınavı Efeler'deki SKS Spor Salonu'nda yapıldı. Türkiye genelinde 114 merkezde eş zamanlı düzenlenen sınavda Aydın'dan 250 ortaokul ve 150 lise öğrencisi katıldı; başarılılar 36 ay ücretsiz eğitim alacak.

Aydın'da, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri 2026 Öğrenci Seçme Süreci'nin son aşaması olan uygulama sınavı gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 114 merkezde eş zamanlı düzenlenen sınav, Aydın'ın Efeler ilçesindeki SKS Spor Salonu'nda yapıldı.

Ortaokul ve lise grupları için iki farklı seansta yapılan sınavda öğrencilerden, sınav günü açıklanan tema doğrultusunda özgün bir proje tasarlamaları ve projelerini jüriye sunmaları istendi.

Adaylar, teorik bilgilerinin yanı sıra problem çözme, yaratıcı ve özgün düşünme, yenilikçi çözüm geliştirme, proje tasarlama ve kendini ifade etme becerileri değerlendirildi.

Sınavı başarıyla tamamlayan ve kontenjan dahilinde DENEYAP Teknoloji Atölyelerine kabul edilen öğrenciler, 36 ay boyunca ücretsiz teknoloji eğitimi alacak.

DENEYAP Aydın İl Temsilcisi Mesut Altunkaynak, uygulama sınavına Aydın'dan 250 ortaokul ve 150 lise öğrenci katıldığını belirterek, adaylara başarı diledi.

Kaynak: AA
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