Av. Burak Evci: Dijital dolandırıcılıkta ilk iki saat çok kritik

Av. Burak Evci: Dijital dolandırıcılıkta ilk iki saat çok kritik
Güncelleme:
Dijital dolandırıcılık vakalarındaki artışı Haberler.com yayınında sunucu Melis Yaşar'a değerlendiren Avukat Burak Evci, teknolojiyle birlikte dolandırıcılık yöntemlerinin çeşitlendiğini belirtti. Evci, "Dijital dolandırıcılıkta ilk iki saat çok önemlidir" diyerek mağdurların doğru başvurularla paralarını geri alabileceğini vurguladı.

Dijital platformlarda artan dolandırıcılık yöntemleri, hukuki başvuru süreçlerini de gündeme taşıyor. Avukat Burak Evci, kripto borsalarından sosyal medyaya kadar genişleyen dijital dolandırıcılık türlerini ve mağdurların haklarını anlatarak önemli uyarılarda bulundu.

"TEKNOLOJİ GELİŞTİKÇE DOLANDIRICILIK METOTLARI DA ÇOK FARKLILAŞTI"

Avukat Burak Evci, dijital dolandırıcılık vakalarında kullanılan yöntemlerin teknolojiyle birlikte hızla çeşitlendiğini belirterek, "Teknoloji üzerinde çalışma yapan kişiler dolandırıcılık metotlarını çok farklılaştırdılar" dedi. Evci, kripto borsalarının sınırlı sorumluluk taşıdığına dikkat çekerek kullanıcıların bu riskleri bilerek hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

"DİJİTAL DOLANDIRICILIKTA İLK İKİ SAAT ÇOK ÖNEMLİDİR"

Evci, bir dolandırıcılık gerçekleştiğinde sürecin ilk saatlerinin belirleyici olduğunu söyleyerek, "Dijital dolandırıcılıklarda ilk iki saat çok önemlidir" ifadelerini kullandı. Doğru ve hızlı başvurularla mağdurların paralarını geri alabileceğini belirten Evci, soğuk cüzdan alırken sahte donanım cihazlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

"BLOKZİNCİR HER NOKTADA İZ BIRAKIR, PARASINI GERİ ALMA ŞANSI VAR"

Kripto varlıkların ceza hukuku bakımından mal varlığı değeri olarak tanımlandığını hatırlatan Evci, blockchain teknolojisinin iz sürmeye olanak sağladığını belirtti: "Blockchain teknolojisi her noktada iz bırakmaktadır." Sosyal medya dolandırıcılığında platformların hukuki sorumluluğu olmadığını vurgulayan Evci, ayrıca kripto borsalarının lisans süreçlerinin netleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

