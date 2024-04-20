Üye Girişi
Haberler

Audi RS Q6 Sportback e-tron Kamuflajlı Test Sürüşünde Görüntülendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Audi'nin elektrikli araç serisindeki en yeni üyesi Audi RS Q6 Sportback e-tron, kamuflajlı test sürüşü sırasında görüntülendi. RS Q6 Sportback e-tron, daha agresif bir dış tasarıma sahip ve performans açısından üst sınıf bir deneyim sunuyor.

Audi'nin elektrikli araç serisindeki en yeni üyesi Audi RS Q6 Sportback e-tron, kamuflajlı test sürüşü sırasında görüntülendi. Audi, SQ6 e-tron modelinin ötesine geçerek daha güçlü ve daha etkileyici bir araç geliştirmeye odaklanmış durumda. İşte yeni görüntüler…

Yeni Audi RS Q6 Sportback e-tron test sırasında görüntülendi

RS Q6 Sportback e-tron, özellikle daha agresif bir dış tasarıma sahip ve performans açısından da üst sınıf bir deneyim vadediyor. Bu yeni modelin, üzerindeki kamuflaj malzemesine rağmen yenilikçi tasarım detayları kendini belli ediyor.

Araç, önceki Q6 e-tron modelinden farklı olarak tasarlanmış yeni bir ön tampona ve daha büyük hava girişlerine sahip. Ayrıca, ön parafanglarının arkasında hava çıkışları bulunan aracın, bu özelliklerle daha agresif bir görünüm kazandığı gözlemleniyor.

RS3 teknolojili 328 HP'lik 2025 Audi S3 tanıtıldı!

Araç aynı zamanda daha büyük bir fren sistemi ve dikkat çekici kırmızı fren kaliperleri ile donatılmış, bu da onun yüksek performans potansiyelini vurguluyor. RS Q6 Sportback e-tron'un iç mekanı, modern ve yüksek teknoloji ürünleriyle donatılmış.

Audi'nin yeni dijital ortam düzeni, 11.9 inçlik Audi virtual cockpit, 14.5 inçlik MMI infotainment sistemi ve 10.9 inçlik bir ekranı içeren özel bir yolcu ekranı bulunduruyor. Yüksek performanslı bir model olduğu için standart olarak spor koltuklar ve özel iç kaplamalarla geleceği bekleniyor.

Yeni Sportback e-tron, muhtemelen Audi'nin SQ6 e-tron modelinden daha fazla güce sahip olacak. Güç ünitesinin, yeni Porsche Macan Turbo Electric'ten esinlenen bir powertrain ile gelmesi bekleniyor. Bu sayede aracın 470 kW (639 CV) gibi etkileyici bir güce sahip olması mümkün.

Bu etkileyici model hakkında daha fazla bilgi ve resmi detaylar henüz paylaşılmamış olsa da, Audi'nin elektrikli araç teknolojisindeki yeniliklerini ve üstün performansını sergileyeceği kesin. Audi tutkunları ve elektrikli araç meraklıları, RS Q6 Sportback e-tron'un piyasaya sürülmesini sabırsızlıkla bekliyor olacak.

Peki siz yeni modeli nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Audi Spor Otomobil Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbulspor kaçıncı kümede? İstanbulspor küme düştü mü? Hasan Can Kaya ameliyat mı oldu? Hasan Can Kaya'nın sağlık durumu nedir? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 20 NİSAN | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Resmi Gazete bugün (20 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Konyaspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Alanyaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? İstanbulspor küme mi düştü? İstanbulspor küme düşecek mi, son durum ne? Hasan Can Kaya sağlık durumu nasıl? Hasan Can Kaya sakatlandı mı, neden sakatlandı? Hasan Can Kaya hastalığı ne? Kargolar Cumartesi açık mı 2024? Kargolar Cumartesi günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 20 Nisan Cumartesi Survivor yeni bölüm! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 20 Nisan! Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 20 Nisan Malatya depremi! Ihlara Vadisi nerede? Ihlara Vadisi hangi şehirde, ilde? Ihlara Vadisine nasıl, nereden gidilir? Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi parti? Gaziosmanpaşa Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı kaç kaç? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı şifreli mi, nereden izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title