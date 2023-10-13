Assetto Corsa fiyatı arttı

Türkiye'de döviz kuru yükseldikçe dijital mağazalarda oyun fiyatları da artıyor. Bugün ise popüler yarış oyunu Assetto Corsa da zamlandı.

Türkiye'de son yıllarda önemli seviyede yükselen döviz kuru dolayısıyla Steam gibi dijital mağazalarda yüzlerce oyunun fiyatı artıyor. Neredeyse her gün bir, bazı günler birden fazla popüler yapım zamlanıyor. Bugün ise bu oyunlar arasına Assetto Corsa da katıldı.

Assetto Corsa fiyatı için zam!

Kunos Simulazioni tarafından geliştirilen Assetto Corsa, en iyi yarış oyunları arasında yer alıyor. 2014 yılında piyasaya sürülen popüler yapım, düşük sayılabilecek fiyatıyla özellikle Türk oyuncular tarafından ilgi görüyordu. Ancak üzücü haber şu ki; artık ucuz değil.

Sevilen yarış oyununun fiyatı kısa süre önce Steam'de ne yazık ki yükseldi. Yüzde 494 oranında yapılan zammın ardından Assetto Corsa fiyatı 32 TL'den 190 TL'ye çıktı. Söz konusu yapımın fiyatı, kampanya dönemlerinde 6,40 TL'ye kadar düşerek oyuncuların sevgisini kazanmayı başarmıştı.

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Oyuna daha fazla içerik getiren DLC'ler için de ne yazık ki zam söz konusu. Assetto Corsa – Ready to Race Pack paketinin fiyatı 10,50 TL'den 54 TL'ye, Red Pack ve Ferrari Pack paketi ise 13,50 TL'den 75 TL'ye yükseldi.

OyunEski FiyatıYeni (Zamlı) Fiyatı Assetto Corsa32,00 TL190,00 TL (+494%)Assetto Corsa – Red Pack13,50 TL75,00 TL (+456%)Assetto Corsa – Porsche Pack 110,50 TL54,00 TL (+414%)Assetto Corsa – Porsche Pack 210,50 TL54,00 TL (+414%)Assetto Corsa – Porsche Pack 310,50 TL54,00 TL (+414%)Assetto Corsa – Ready to Race Pack10,50 TL54,00 TL (+414%)Assetto Corsa – Ferrari Pack13,50 TL75,00 TL (+456%)Assetto Corsa – Dream Pack 313,50 TL75,00 TL (+456%)Assetto Corsa – Dream Pack 213,50 TL75,00 TL (+456%)Assetto Corsa – Dream Pack 113,50 TL75,00 TL (+456%)

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