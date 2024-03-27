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ASELSAN, 2023'te tarihi rekor kırdı

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Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii şirketlerinden ASELSAN, 2023 yılında finansal ve teknolojik açıdan kayda değer başarılar elde etti. Şirketin yıllık cirosu yüzde 10 artışla 73,6 milyar TL'ye ulaşırken, brüt karı yüzde 13, FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı) ise yüzde 14 artış göstererek 16 milyar TL oldu. Net karı 7,4 milyar TL'ye ulaşan ASELSAN, öz kaynaklarının aktife oranını yüzde 59 olarak gerçekleştirdi.

ASELSAN, 2023'te tarihi rekor kırdı

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un değerlendirmelerine göre şirket, 2023 yılını teknolojik yenilikler ve ihracat alanında önemli başarılarla kapattı. CENK, AKREP, ALPER Radarları, YENER Mayın Tespit Sistemi, ASELFLIR-400 Kamerası gibi pek çok yeni ve kritik teknolojiyi Türkiye'nin kullanımına sundu. Ayrıca ASELFLIR-500 gibi kendi alanında dünyanın en iyi kameralarından birinde, SİPER hava savunma sisteminde ve DERİNGÖZ otonom sualtı aracı gibi önemli projelerde büyük ilerlemeler kaydedildi.

2023'te ASELSAN'ın ihracat faaliyetleri de dikkat çekiciydi. Şirket, dört ülkeye ilk defa ihracat yaparak ve 20'den fazla ürünü ilk kez yurt dışına satışını gerçekleştirerek tarihi bir başarıya imza attı. Bu başarıların arasında Şili'de kazanılan tank modernizasyon ihalesi özellikle önemli bir yer tutuyor. Ayrıca 601 milyon dolarlık yeni ihracat sözleşmesi imzalanarak tarihi bir rekora ulaştı.

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Hürkuş, Bayraktar TB2, Anka, MİLGEM, Ejder Yalçın, Kirpi gibi Türkiye'nin önemli savunma platformlarını geliştirdiği teknolojilerle destekleyerek bu platformların küresel rekabetteki yerini güçlendirdi. Ek olarak dünyanın en büyük savunma sanayii şirketleri arasında 47. sıraya yükselen ASELSAN, Türkiye'nin de en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketlerine öncülük etti.

İleri Malzeme Tesisi, Güdüm Kiti Entegrasyon ve Üretim Tesisi ile Elektronik Harp Üretim ve Entegrasyon Tesisi gibi önemli tesisleri faaliyete geçirdi. FLIR kamera sistemleri, hava savunma sistemleri, mikroelektronik ve AESA radar alanlarında dört büyük yatırım daha başlattı.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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