Artık uygun fiyatlı değil: Fiat Egea 2023 fiyat listesi!

Otomotiv pazarının başarılı oyuncularından Fiat Egea, ülkemiz dahil tüm dünyada en çok tercih edilen modellerden biri. Son zamanlarda çip krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve döviz kuru nedeniyle fiyatlarında büyük artışlar meydana gelse de giriş segmentte tercih edilebilecek araçların başında geliyor. Fiat Egea 2023 fiyat listesiyle karşınızdayız!

Fiat Egea 2023 fiyat listesi ve özellikleri

Sektörün genelindeki zam trendini takip eden model ülkemizde dört motor seçeneğiyle satışta. Benzinli 1.4 Fire; 95 HP güç ve 127 Nm torkla geliyor. 6 ileri manuel şanzımana sahip motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. Dizel 1.3 M.Jet, 95 HP güç ve 200 Nm tork üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzımanın bulunduğu motorun yakıt tüketimi de 4,1 litre.

Benzinli ve elektrikli motorun kombineli çalıştığı 1.5 hibrit T4, 130 HP güç ve 240 Nm torka sahip. 7 ileri otomatik şanzımanla gelen motorun fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi ise 5 litre. Dizel 1,6 M.Jet; 130 HP güç ve 320 Nm tork üretebiliyor. Otomatik ve manuel şanzıman seçeneği bulunan motorda ortalama 4,3 ila 4,7 litre yakıt tüketimi mevcut.

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