Artık uygun fiyatlı değil: Fiat Egea 2023 fiyat listesi!
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Ülkemizde fazlasıyla sevilen ve iyi satış rakamlarına ulaşan Fiat Egea modelinin fiyatları ne durumda? İşte Fiat Egea 2023 fiyat listesi...
Otomotiv pazarının başarılı oyuncularından Fiat Egea, ülkemiz dahil tüm dünyada en çok tercih edilen modellerden biri. Son zamanlarda çip krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve döviz kuru nedeniyle fiyatlarında büyük artışlar meydana gelse de giriş segmentte tercih edilebilecek araçların başında geliyor. Fiat Egea 2023 fiyat listesiyle karşınızdayız!
Fiat Egea 2023 fiyat listesi ve özellikleri
Sektörün genelindeki zam trendini takip eden model ülkemizde dört motor seçeneğiyle satışta. Benzinli 1.4 Fire; 95 HP güç ve 127 Nm torkla geliyor. 6 ileri manuel şanzımana sahip motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. Dizel 1.3 M.Jet, 95 HP güç ve 200 Nm tork üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzımanın bulunduğu motorun yakıt tüketimi de 4,1 litre.
Benzinli ve elektrikli motorun kombineli çalıştığı 1.5 hibrit T4, 130 HP güç ve 240 Nm torka sahip. 7 ileri otomatik şanzımanla gelen motorun fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi ise 5 litre. Dizel 1,6 M.Jet; 130 HP güç ve 320 Nm tork üretebiliyor. Otomatik ve manuel şanzıman seçeneği bulunan motorda ortalama 4,3 ila 4,7 litre yakıt tüketimi mevcut.
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Fiat Egea Sedan 2023 fiyat listesi
Peki siz Fiat Egea Sedan 2023 fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
VersiyonDonanımŞanzıman TipiYakıt TipiOcak 20231.4 Fire 95 HPEasyManuelBenzinli427.900 TL1.3 M.Jet 95 HPEasyManuelDizel598.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCTEasyOtomatikDizel698.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP ATEasyOtomatikHibrit744.900 TL1.4 Fire 95 HPUrbanManuelBenzinli460.900 TL1.3 M.Jet 95 HPUrbanManuelDizel634.900 TL1.6 M.Jet 130 HPUrbanManuelDizel694.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCTUrbanOtomatikDizel737.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP ATUrbanOtomatikHibrit772.900 TL1.4 Fire 95 HPLoungeManuelBenzinli524.900 TL1.3 M.Jet 95 HPLoungeManuelDizel672.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCTLoungeOtomatikDizel752.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP ATLoungeOtomatikHibrit810.900 TL
Fiat Egea Rusya HP Teknoloji Haberler
Peki siz Fiat Egea Sedan 2023 fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.