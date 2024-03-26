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Apple ve AB, alternatif uygulama mağazaları konusunda anlaşamadı

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Birkaç hafta önce Apple, geliştiricilerin uygulamalarını üçüncü taraf mağazalar ve hatta basit web indirmeleri aracılığıyla kullanılabilir hale getirmeleri için uymaları gereken kuralları yayınladı. Ancak bu kurallar çok kısıtlayıcı olduğundan Avrupa Komisyonu bunların DMA'ya uymayabileceğini düşünüyor. Peki Apple ile AB bu sorunu nasıl çözecek?

Apple, AB'yi yine tatmin edemedi

Avrupa Komisyonu Apple'ın alternatif uygulama mağazaları için yeni ücret yapısına ilişkin soruşturma adımlarını başlattı. Soruşturma nedeni şöyle belirtiliyor: "Apple'ın alternatif uygulama mağazalarına ve uygulamaların web üzerinden dağıtımına (dışarıdan yükleme) ilişkin yeni ücret yapısı ve diğer hüküm ve koşulları, DMA'nın 6(4) Maddesi kapsamındaki yükümlülüklerinin amacına aykırı olabilir."

Ücret yapısı, Apple'ın önerdiği "Temel Teknoloji Ücreti"ne atıfta bulunuyor; bu ücret, üçüncü taraf uygulama mağazalarından 1 milyonun üzerinde indirilen uygulamalar için geliştiricilere her yıl ilk yıllık yükleme başına 0,50 € ücretlendirecek (buna güncellemeler de dahil).

Bu durum, AB'ye göre uygulamalarının popülaritesinin arttığını fark eden küçük geliştiriciler için yıkıcı olabilir. Geliştiriciler bunu kutlamak yerine Apple'ın ücretini nasıl ödeyecekleri konusunda endişelenebilirler. Yeni ücretlere yol açacağından eski bir uygulamayı güncellemeden bırakmak zorunda kalabilirler. Bu da kullanıcıları tatmin eden bir deneyim oluşturmaz.

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AB ile sorun yaşayan tek şirket Apple değil. Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta ve Microsoft, Eylül 2023'te belirlenen ve 7 Mart'a kadar DMA'ya tam olarak uyması gereken altı şirketti. Komisyon, Meta'ya Facebook Messenger'daki çalışmayı bitirmesi için 6 aylık bir uzatma verdi.

Bunların ön araştırmalar olduğunu belirtmekte fayda var; Avrupa Komisyonu, ana şirketlerin DMA'ya uyup uymadığını kesin olarak belirlemedi. Ancak cevap olumsuz ise şirketler, yıllık küresel gelirlerinin %10'una kadar para cezasına çarptırılabilir. (kurallara uymayı sürekli reddedenler için ise bu oran %20'ye kadar çıkabilir).

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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