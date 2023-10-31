Apple, M3 İşlemcisini Tanıttı

Apple, Scary Fast etkinliğinde yeni donanımlarını tanıttı. M3 işlemcisi, güç ve verimlilik odaklı olarak dikkat çekiyor.

Apple, bugün gerçekleştirdiği Scary Fast etkinliğinde yeni donanımlarını görücüye çıkardı. Silicon ailesinin en yeni üyesi olan Apple M3 işlemcisi de tanıtılan ürünler arasındaydı. Güç ve verimlilik odaklı olmasıyla dikkat çeken M3, yeni MacBook'lara güç verecek.

3nm mimarili Apple M3 işlemcisi neler vadediyor?

Apple, M serisi işlemci ailesini M3 ile genişletti. Üç modelden oluşacak serinin temel işlemcisi M3, 3nm mimarisini benimsiyor. Bu teknoloji, Apple Silicon için grafik mimarisinde en büyük atılımı temsil ediyor. Dynamic Caching (Dinamik Önbellekleme) adı verilen yeni bir mimariyi barındırıyor.

Apple'ın açıklamasına göre yeni nesil GPU'da bellek donanımı gerçek zamanlı olarak dinamik bir şekilde belirleniyor. Bu da her görev için ihtiyaç duyulan bellek miktarının kullanılacağı anlamına geliyor. 10 çekirdekli bir GPU'ya sahipken yeni GPU'nun M1'den yüzde 65 daha hızlı olduğu belirtildi.

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Yeni M3 işlemcide dördü performans dördü verimlilik olmak üzere 8 çekirdek yer alıyor. Apple, M1'den yüzde 35 ve M2'den ise yüzde 20 daha hızlı olduğunun altını çiziyor. 25 milyar transistör barındıran M3; 24 GB'a kadar RAM desteğine sahip.

Serinin temel modeli, yeni 14 inç MacBook Pro ve 24 inç iMac'e güç verecek. Diğer MacBook modellerinin ise M3 Pro ve M3 Pro Max'ten gücünü alacağını belirtmek gerekiyor.

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