Apple, 2017 yılında piyasaya sürdüğü iPhone X'ten bu yana çıkardığı yeni modellerde Dinamik Ada ve Eylem Düğmesi dışında ciddi bir yenilik yapmadı. Bu sebepten ötürü şirket, uzun bir süredir tüketicilerinden eleştiri topluyor.

Ancak son gelişmelere göre Apple, ciddi bir yenilik üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Öyle ki firmanın önümüzdeki yıllarda piyasaya süreceği yeni iPhone'lar, ikinci bir ekranla gelebilir. İşte ayrıntılar…

Apple, iPhone için Touch Bar patenti aldı!

Apple'ın 2020 yılında piyasaya sürdüğü 13 inç MacBook Pro modeli, Touch Bar özelliği ile teknoloji dünyasında dikkat çekiyordu. Bu özellik, aslında bir tür ikinci dokunmatik ekran görevi gören ve kullanılan uygulamalara göre dinamik olarak değişen kısayollar ve kontrollere erişebilmeyi sağlayan bir yardımcıydı.

Bu özellik kullanıcı deneyimini önemli ölçüde yükselten bir yenilik olarak görülüyordu. Ancak Apple, 2021'de piyasaya sürdüğü ve yeni işlemciler ile çok konuşulan 14 inç / 16 inç MacBook Pro modeli ile Touch Bar özelliğine veda etti. Bu değişiklik ile birlikte Touch Bar'ın geleceği belirsiz hale geldi. Ancak son gelişmelere göre Apple, kullanıcıların sevdiği bu özelliği iPhone serisine entegre etmeye hazırlanıyor.

AppleInsider tarafından aktarılan bilgilere göre Apple, iPhone için yan tarafa yerleştirilmiş bir ekran teknolojisi patenti aldı. Çizimlere bakıldığında demin sözünü ettiğimiz Touch Bar özelliğine benzer bir yenilik üzerinde çalışıldığını söyleyebilmek mümkün.

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Eldeki bilgilere göre yan tarafa yerleştirilen bu ikinci ekran ile kullanıcı, ses düzeyini düşürebilecek veya artırabilecek. Yani geleneksel yan düğmelerin işlevselliği bu dokunmatik ekrana taşınacak. Bununla birlikte bu ikinci ekran, Apple'ın Dinamik Ada özelliğine benzer şekilde kullanıcılara mesajları görüntüleme, müzik değiştirme ve uygulamaları hızlı bir şekilde başlatma gibi çeşitli seçenekler de sunacak.

Apple'ın bu patent doğrultusunda önümüzdeki yıllarda iPhone'lar için ikinci bir ekran ekleyip eklemeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Şu anda gelişme aşamasında olan bu fikrin tamamen iptal edilme ihtimali olduğunu da unutmamakta fayda var. Zira ABD'li teknoloji devinin pek çok patenti olsa da bunların tamamı ürüne dönüşmüş değil.

Peki siz Apple'ın iPhone için Touch Bar benzeri patenti hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.