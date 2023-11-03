Apple'ın bir süredir fabrikalarını Çin dışına taşımaya çalıştığını biliyoruz. Hindistan başta olmak üzere diğer Güney Asya ülkeleriyle anlaşmak isteyen şirket, iPhone 17 ile bir ilke imza atabilir. Ünlü bir analist, iPhone 17'nin Çin'de üretilmeyen ilk model olacağını söyledi.

Apple, iPhone 17 ile Çin yerine Hindistan'da üretim yapacak

Apple'ın bir süredir fabrikalarını Çin dışına taşımaya çalıştığını biliyoruz. Hindistan başta olmak üzere diğer Güney Asya ülkeleriyle anlaşmak isteyen şirket, iPhone 17 ile bir ilke imza atabilir. Ünlü bir analist, iPhone 17'nin Çin'de üretilmeyen ilk model olacağını söyledi.

iPhone 17, Çin yerine Hindistan'da üretilen ilk model olacak

Apple'ın, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde üretim stratejisinde büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlandığı bildirildi. Buna göre iPhone 17, temel üretim merkezi olarak Çin yerine ilk kez Hindistan'ı benimseyecek. Bu, şirketin Çin'e olan bağlılığını da azaltacak.

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2025 lansmanından önce çalışmalarını hızlandırdığını belirtti. 2024'ten itibaren Hindistan'da iPhone üretimine başlamak isteyen şirket, böylece aşamalı şekilde Çin'den çıkmış olacak. Apple ilk kez Çin dışında yeni bir iPhone üretimine geçiş yapmış olacak.

1321321322

Kuo, Apple'ın Pro modelleri için hala Çin'i benimseyeceğini düşünüyor. Nispeten daha düşük teknik özelliklere ve sadece tasarıma sahip olan iPhone 17 ve 17 Plus'ın ise Hindistan'da üretilebileceği belirtildi. Bunun amacı ise Hindistan'daki üretimlerde yaşanabilecek riskleri azaltmak.

Öte yandan Hindistan'ın iPhone üretimindeki payının önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artacağı tahmin ediliyor. Kuo'nun tahminlerine göre Hindistan'dan yapılan iPhone sevkiyatları, 2023 yılında toplam üretimin yüzde 12'sini oluşturacak. 2024'te ise yüzde 25'e dayanacak.

Buna karşılık Apple'ın Çin'de üretim yapan ana ortağı Foxconn'un payı ise azalacak. iPhone üretim tesislerindeki hacimlerin 2024 yılında yarı yarıya düşmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.