Apple, iPhone 16 Serisinde Yapay Zeka Uygulamaları İçin Daha Yüksek RAM ve Depolama Kullanacak

Yapay zeka alanında yenilikçi çözümler ile karşımıza çıkan Apple, akıllı telefonlarına da bu yapay zeka destekli uygulamaları getirmek için hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre Apple, iPhone 16 ailesinin yapay zeka uygulamalarında sorun yaşamaması için daha yüksek RAM ve depolama ile tanıtacak.

iPhone 16 serisi daha yüksek RAM ve depolama ile gelecek

Aralık ayı sonlarında bir şirket, Apple'ın yeni telefonlarının mevcut telefonlarla aynı miktarda RAM'e sahip olabileceğini, yani temel ve Plus modelleri için 6 GB ve Pro modelleri için 8 GB olabileceğini bildirdi. Bazı uzmanlar, yapay zeka teknolojilerine sahip telefonların, görüntü oluşturma ve asistan işlevlerini güvenilir bir şekilde yürütmek için 20 GB'a kadar RAM gerekeceğini belirtti.

Rapor daha sonra iPhone 16 ve 16 Plus'ın daha fazla RAM'e sahip olacağını söyleyen başka bir raporla yalanlandı. Ünlü analist Tech_Reve, Koreli bir firmanın iPhone 16'nın cihaz içi yapay zeka taleplerini karşılamak için daha fazla RAM'e sahip olacağını öne süren bir raporunun bulgularını paylaştı.

iPhone 16 ekranı çok daha hassas olacak!

Yayınlanan rapora göre Apple, iPhone 16 ailesinin standart modellerinde 8 GB RAM ve 256 GB / 512 GB / 1 TB depolamaya yer verecek. iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde ise 12 GB RAM kullanılacağı tahmin ediliyor.

Şirketin bu yıl kullanıcıların beğenisine sunacağı iPhone 16 serisinde Taptic Engine teknolojisini kullanacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. 9to5Mac tarafından ortaya atılan iddiaya göre, iPhone 16 Pro Max modeli 6.9 inç ekranla gelecek. iPhone 16 Pro Max, 6.7 inçlik bir ekrana sahip olduğu söylenen iPhone 15 Pro Max'ten daha büyük bir ekran ile tanıtılacak.

Geçtiğimiz günlerde iPhone 16 ailesinin kamera tasarımıyla ilgili bazı detaylar paylaşıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, iPhone 16 modelinin kamera dizilimini iPhone 12'ye benzetecek. Şirket, iPhone 13 serisi ile başlayan standart modellerdeki çapraz kamera dizilimine son verecek.

iPhone 16 Pro'nun 5X tetraprism telefoto kameraya sahip olması bekleniyor. Kamera adasına yönelik diğer güncelleme ise Pro modellerine özel 48 Megapiksel Ultra geniş kamera yer alacak. Cihazın yeni renk seçeneklerine de sahip olması bekleniyor. Ayrıca geçen yılki sızıntılar, 3.355mAh kapasiteye sahip yeni batarya ile geleceğini ortaya çıkardı.

Peki siz iPhone 16 serisinin tassarımı ve genel özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz.