Apple'ın katlanabilir iPad ve iPhone planları ne zaman gerçekleşecek?

Katlanabilir ekran teknolojileri gelişirken, kullanıcılar Apple'ın katlanabilir iPad ve iPhone modellerini ne zaman çıkaracağını merak ediyor. Apple henüz resmi bir açıklama yapmasa da son sızıntılar gidişatı gösteriyor. Ancak OLED ekran teknolojileri nedeniyle bu ürünlerin bir süre daha beklememiz gerekebilir.

Katlanabilir ekran teknolojileri günden güne gelişiyor. Tabi bununla birlikte kullanıcılar "katlanabilir iPad ve iPhone ne zaman gelecek?" sorusunu da sormaya başladı. Apple tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi ancak son sızıntılar gidişatı göstermeye başladı. OLED ekran teknolojileri katlanabilir iPad ve iPhone hayallerini suya mı düşürdü? İşte konuyla ilgili detaylar…

Katlanabilir iPad ne zaman gelecek?

Konuyla ilgili olarak öncelikle katlanabilir ekranlardan bahsetmek gerekiyor. Bu teknoloji de Samsung pazarın öncü firmaları arasında gösterilmekte. Fold ve Z Flip serileri ile ufak da olsa bir katlanabilir telefon kitlesi oluşturan marka üretim ve satış konusunda tecrübeli. Apple tarafına geldiğimizdeyse birkaç patent göze çarpıyor.

Marka katlanabilir ekran teknolojileri konusunda somut ürünler sunmadı. Fakat geçtiğimiz aylarda bu tarz ürünlerin üretilebilmesini mümkün kılacak olan patent başvuruları yaptı. Özellikle katlanabilen dokunmatik hücre paneli patentini almasıyla birlikte iPhone 15 serisinin yanında "katlanabilir iPhone'da geliyor" haberleri ortaya çıkmaya başladı.

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Fakat durum sanıldığı gibi olmadı. Apple muhtemelen katlanabilir ekrana sahip ürünlerdeki deformasyon sorunları giderilmediğinden bu tarz bir ürün tasarımına geçiş yapmadı. Daha sonrasındaysa katlanabilir iPad konusu gündeme geldi. Ancak son çıkan haberler OLED planları sebebiyle bir süre daha bu ürünleri göremeyeceğimizi söylüyor.

Apple'ın şu andaki önceliği iPad serisini OLED'e geçirmek. OLED panellerin kullanılmaya başlamasıyla ekran çözünürlüğü ve kalitesi noktasında büyük bir atılım yapmayı planlayan Apple bu süreci tamamladıktan sonra katlanabilir cihazlar konusunu düşünmeye başlayacak. Bu da en iyi ihtimalle 2025 yılında bir Apple logolu katlanabilir cihaz göreceğiz anlamına geliyor.

Peki siz katlanabilir ekrana sahip iPad veya iPhone hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Daha fazla içerik için ShiftDelete.Net YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz.