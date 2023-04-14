Apple'a memleket kazığı! Yeni bir soruşturma başlıyor

Kaliforniya eyaletinin Cupertino şehri uzun süredir Apple'a ev sahipliği yapıyor. Şirketin merkezinin bulunduğu şehir ile önemli bağları bulunan Apple, bu bağları özel anlaşmalarla da pekiştirmiş durumda. Ancak Apple ve Cupertino şehri arasında yapılan özel anlaşma mahkemeye taşınıyor.

Apple'ın başı satış vergisi ile dertte

Söz konusu soruşturma ise Apple markasının çevrim içi satış politikasına olan yaklaşımını konu alıyor. Kaliforniya eyaletindeki tüm çevrimiçi ürün satın alımlarını Cupertino'da yapılmış gibi ele alan şirket, şehre önemli bir vergi kaynağı kazandırırken, kendisi yüzde 35'lik bir vergi iadesi alıyor.

Kaliforniya Vergi ve Harç İdaresi Departmanı ise 2021 yılında başlattığı incelemeyi yargıya taşıma kararı aldı. Cupertino ve Apple aleyhine sonuçlanması beklenen mahkemenin ardından şehrin vergi gelirinin yüzde 73 oranında düşmesi bekleniyor.

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Açıklana raporda Apple'ın adı geçmiyor olsa da şirket Cupertino şehrinin en büyük vergi kaynağı konumunda. Yeni karar ile birlikte şehrin vergi gelirlerinin ise yılda 42,1 milyon dolardan 11,4 milyon dolara düşmesi bekleniyor. Ayrıca şehrin şimdiye kadar aldığı satış vergilerinin de eyalate iade edilmesi istenebilir.

Diğer yandan bu anlaşmanın bozulması ile birlikte Apple da vergi iadesinden yararlanamayacak. Şirket şimdiye kadar Kaliforniya'da ödediği satış vergisinin yüzde 35'ini Cupertino şehrinden geri alıyordu. Apple'ın şimdiye kadar bu ödemelerden yaklaşık 107,7 milyon dolar kar elde ettiği belirtiliyor. Şirketin vergi iadesi olarak aldığı bu bedeli de Kaliforniya eyaletine iade etmesi söz konusu.

Apple, her geçen gün yeni bir soruşturma ile baş başa kalırken, Kaliforniya Vergi ve Harç İdaresi Departmanı tarafından alınacak karar da merakla bekleniyor. Hem Apple hem de Cupertino yönetiminin ise bu karara itiraz edebileceği de gelen haberler arasında. Peki siz Apple ve Cupertino kenti arasında yapılan anlaşma hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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