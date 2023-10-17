Ankara Büyükşehir Belediyesi Elvankent'e E-spor Merkezi Açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Elvankent'e bir e-spor merkezi kazandırdı. Merkezde eğitim alanı, bootcamp odaları ve playstation odası bulunuyor. Gençler, internet üzerinden randevu alarak merkezden yararlanabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk ve Beypazarı'ndan sonra Elvankent'e de bir e-spor merkezi kazandırdı. 90 metrekare alan üzerine kurulu merkezde, 10 bilgisayardan oluşan bir eğitim alanı, beşer bilgisayardan oluşan 2 bootcamp (antrenman odası) ve 1 playstation odası yer alıyor. E-spor merkezinden yararlanmak isteyen gençler, https://espor.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden randevu oluşturabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, açtığı teknoloji merkezleri ile e-spor tutkunlarına destek olmaya devam ediyor.

YENİ E-SPOR MERKEZİ ELVANKETLİ GENÇLERİ BEKLİYOR

Başkentli gençleri teknoloji merkezleri ile buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk ve Beypazarı'nın ardından yeni e-spor merkezini Elvankent'te hayata geçirdi.

Elvankent Aile Yaşam Merkezi'nde hizmete açılan ve 90 metrekare alan üzerine kurulu merkezde; 10 bilgisayardan oluşan bir eğitim alanı, beşer bilgisayardan oluşan 2 bootcamp (antrenman odası) ve 2 playstation sahip 1 playstation odası yer alıyor.

Elvankentli gençleri bekleyen merkezde, yüksek hızlı internet ile her türlü donanım ücretsiz olarak kullanabilecek.

İNTERNET ÜZERİNDEN RANDEVU ALINARAK BAŞVURU YAPILABİLECEK

Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında, kendini e-spor alanında geliştirmek isteyen gençler için akademi takımları kurularak eğitimler verilecek. Merkezde düzenlenecek olan e-spor turnuvalarının yanı sıra farklı turnuvalara katılmak isteyen oyunseverler, hem bireysel hem de takımları ile oyun bilgisayarlarını ve ekipmanlarından faydalanabilecek.

Çubuk, Beypazarı ve Elvankent'te açılan e-spor merkezinden faydalanmak isteyenler, https://espor.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

"BURAYA GELEN HERKESİN KEYİFLİ DAKİKALAR GEÇİRMELERİNİ DİLİYORUZ"

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Proje İhale ve İdari İşler Şube Müdürü Fatih Öztürk, "Ankara'da üçüncü e-spor merkezimizi Elvankent Aile Yaşam Merkezi'nde hizmete açıyoruz. Burada gençlerin doyasıya eğleneceği doyasıya rekabet edebileceği e-sporcu olma yolunda ilk adımlarını Büyükşehir Belediyemizle birlikte atıyorlar. Buraya gelen herkesin keyifli dakikalar geçirmelerini diliyoruz ve vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz" dedi.

Elvankent'te açılan e-spor merkezine gelen gençler, sevinçlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Görkem Kırık: "Buralar çok güzel olmuş gençlerimize e-spor kültürünü yaymak için yeni projeler yapmışlar. Çok beğendim. Ben de bu projeye dahil olacağım ve sürekli geleceğim."

-Ahmet Emre Bilgin: "Burada çok güzel bir hava var, her şey düşünülmüş ve sürekli gelmeyi düşünüyorum."

-Deniz Karakaya: "Mansur Başkanımızın Elvankent'e kazandırdığı e-spor merkezini ziyaret etmek için geldim. Burada her şey düşünülmüş. Arkadaşlarımla çok keyifli zaman geçiriyorum."