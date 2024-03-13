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Android 15 Geliştirici Ön İzlemi Yayınlandı

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Android 15, gizlilik ve güvenlik konularına öncelik veren bir güncelleme olarak kullanıcı deneyimini artıracak. İçerik üreticileri için kamera donanımını daha iyi kullanma imkanı sunacak ve yapay zeka ile donatılması bekleniyor. Android 15 hakkında beklentilerinizi paylaşın!

Android 15'in geliştirici ön izlemi yayınlandı. Bu güncelleme, Android 14'ün izinden giderek gizlilik ve güvenlik konularına öncelik veriyor. Android 15, içerik üreticilerinin kamera donanımını daha iyi kullanmalarına olanak tanıyacak ve yapay zeka ile donatılması bekleniyor, bu da kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artıracak. Sizler için Android 15 yükledik!

Android telefonların yeni hali! – Android 15 yükledik!

Android 15'in geliştirici ön izlemi, uygulama geliştiricilerinin yeni işletim sistemine entegrasyonunu ve olası hataları geri bildirimlerle düzeltmelerini sağlıyor. Ancak bu aşamada hataların olabileceğini belirtmek önemli.

Kararlı sürümün ne zaman çıkacağına gelince, yazılım sorunlarıyla veya kurulumla uğraşmak istemiyorsanız, nisan ve mayıs aylarını beklemek en iyisi olabilir. Google, önümüzdeki aylarda Android beta programına başvuruları açacak. Ancak kararlı sürüm için haziran ve temmuz aylarını beklemek en iyisi olabilir.

Arayüzde çok az veya hiç değişiklik olabileceğini unutmamak önemli. Şu anda yukarıdaki ekran görüntülerine sadece geliştiriciler erişebiliyorlar.

Peki sizin Android 15'ten beklentileriniz neler? Yeni sürüm hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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