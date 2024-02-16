Akıllı ATM'ler yaygınlaşıyor! Bankalara gerek kalmayabilir

Bankacılık sektöründe yeni teknoloji olan akıllı ATM'ler yaygınlaşıyor. Kullanıcılar, genel olarak kullanılan nakit veya çek depozitosu, hesaplar arasında para transferi, kredi ödemeleri gibi uygulamalardan çok daha fazlasını yapabilecek.

Genellikle dokunmatik ekran arayüzüne ve tuş takımı terminallerinden daha büyük işlevselliğe sahip olan akıllı ATM'ler, belge imzalamaya izin veriyor, böylece işlem tamamlamak için bankaya gidilmeye gerek kalmıyor.

KARTSIZ İŞLEM YAPILABİLİYOR

Zaman ve maliyet açısından büyük avantaj sunan akıllı ATM'ler kartsız işlemleri de destekliyor. Bunun yanı sıra akıllı ATM'ler kullanıcıları tanıyacak. Kimlik doğrulama gibi yorucu bilgilerin tek seferlik girilmesi yeterli olacak.