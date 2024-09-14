Üye Girişi
Haberler

Adana'da TEKNOFEST Kapsamında Savaşan İHA Yarışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da gerçekleşen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması'nın üçüncü gününde teknik kontrol ve test uçuşları yapıldı. 'Sabit Kanat' kategorisinde yapılan yarışmada, 11 takım kendi tasarımlarıyla mücadele etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın üçüncü gününde uçuşlar gerçekleştirildi.

Kelaynak Havacılık Kulübü'nde gerçekleşen yarışmanın üçüncü gününde, ilk olarak teknik kontrol ve test uçuşları yapıldı.

"Sabit Kanat" kategorisinde "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevden oluşan yarışmada, ekipler kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Yarışma sorumlusu Şevval Çelik, müsabakanın üçüncü gününde 11 takımın yarıştığını kaydetti.

Kaynak: AA / Nurşin Mağın - Teknoloji

Teknoloji Havacılık Teknofest Festival Savunma adana Spor Uzay

Narin Güran cinayetinde oklar ağabey Enes'e dönmeye başladı

Narin Güran cinayetinde oklar ağabeye dönmeye başladı

 Özel, Kadir Mısırlıoğlu üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı: Bunun için özür dilesin

Özel, bu fotoğraf üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı

 Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti

Emekli ve memuru ocakta bekleyen zam oranı belli gibi
Aralarında ünlü firmalar da var! IBAN'la tahsilat yapıp vergi kaçıran 250 mükellefe ceza kesildi

IBAN'la tahsilat yapıp vergi kaçıran 250 mükellef radara takıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 14-15 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Patlıcan Masakka tarifi! En güzel Patlıcan Masakka tarifi! Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kısa ve anlamlı kandil mesajları, 14 Eylül Cumartesi En güzel kandil mesajları, Hayırlı kandiller mesajı, Yeni, güncel kandil mesajları! Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2024: En güzel kandil mesajları, dini kandil sözleri! Mevlid gecesi mesajları! Resimli Mevlid kandili sözleri!
title