Adana'da TEKNOFEST Kapsamında Savaşan İHA Yarışmaları Devam Ediyor
Adana'da gerçekleşen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması'nın üçüncü gününde teknik kontrol ve test uçuşları yapıldı. 'Sabit Kanat' kategorisinde yapılan yarışmada, 11 takım kendi tasarımlarıyla mücadele etti.
Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın üçüncü gününde uçuşlar gerçekleştirildi.
Kelaynak Havacılık Kulübü'nde gerçekleşen yarışmanın üçüncü gününde, ilk olarak teknik kontrol ve test uçuşları yapıldı.
"Sabit Kanat" kategorisinde "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevden oluşan yarışmada, ekipler kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.
Yarışma sorumlusu Şevval Çelik, müsabakanın üçüncü gününde 11 takımın yarıştığını kaydetti.