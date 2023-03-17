ABD'deki banka krizi Bitcoin'e yaradı! Yılın zirvesinde

Bitcoin için son durum ne? ABD'de yaşanan bankacılık krizinin ardından kripto paralardaki yükseliş devam ediyor. İşte detaylar.

Geçtiğimiz hafta ABD'nin en büyük bankalarından biri olan Silicon Valley Bank'ın iflas ettiğini duyurması, bankacılık sektörünü derinden etkiledi. ABD Başkanı Biden'ın bankalara yönelik devlet desteğinin sağlanacağının söylenmesine rağmen, kripto paralardaki artış devam ediyor. Bitcoin, ABD'deki bankacılık olaylarından sonra 26 bin doları gördü.

Bitcoin için son durum ne?

Bitcoin'in fiyatı geçen hafta önemli bir artış yaşadı. Son raporlar, Bitcoin değerinin yedi gün içinde yüzde 14 civarında arttığını ortaya koydu. Kripto para piyasasındaki bu artış, ABD bankacılık sisteminin istikrarsızlıkla karşı karşıya kalmasıyla ortaya çıktı.

Küçük ve orta ölçekli yatırımcılar, bankacılık sisteminin belirsiz geleceğinden kaçınmak için yeniden Bitcoin'e yöneldi. Türkiye dahil birçok ülkedeki yatırımcı, herhangi bir hükümete veya merkez bankasına bağlı olmadığı için Bitcoin'i tercih ediyor. Kripto para, 2023 yılının zirve noktalarına ulaştı.

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Piyasada olumlu haberlerin artışı ile birlikte Bitcoin'de yüzde 20'ye varan bir yükseliş meydana gelmiş oldu. Bu süreçte Long pozisyonu açanlar ise oldukça büyük paralar kazanmış durumda. Kripto para için küresel piyasa değeri yüzde 8,3 artarak 1,14 trilyon dolar seviyesine yaklaştı.

10 büyük kripto para biriminde son durum:

Bitcoin – 24 bin 178 dolar

Ethereum – 1680 dolar

Tether (USDT) – 1 dolar

BNB – 329 dolar

USD Coin (USDC) – 1 dolar

XRP– 0,3627 dolar

Cardano (ADA) – 0,3247 dolar

Polygon (MATIC) – 1,14 dolar

Dogecoin – 0.07063 dolar

Binance USD (BUSD) – 1 dolar

Herhangi bir hükümete veya finansal kuruma bağımlı olmamasıyla Bitcoin, ekonomik istikrarsızlık dönemlerinde varlıklarını korumak isteyen yatırımcılar için güvenilir bir seçenek haline geldi. ABD bankacılık sistemi belirsizlikle yüzleşmeye devam ederken, Bitcoin'in değeri muhtemelen güçlü kalmaya devam edecek.

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