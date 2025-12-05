AB'den Elon Musk'a şok : X'e 120 milyon Euro ceza

Avrupa Birliği, Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e, "yanıltıcı mavi tik uygulaması" ve "şeffaflık ihlalleri" gerekçesiyle 120 milyon euro para cezası kesti. Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında verilen bu ceza, AB'nin X'e yönelik ilk resmi yaptırımı oldu.

Karar, Washington ve Brüksel arasında Amerikan teknoloji şirketlerine yönelik tartışmaların yeniden alevlendiği bir dönemde açıklandı. ABD'li yetkililer, Avrupa'nın teknoloji devlerine "ayrımcılık" yaptığını savunurken, AB cezanın tamamen şeffaflık gereklilikleriyle ilgili olduğunu belirtti.

AB NEDEN CEZA KESTİ ?

AB Komisyonu, eski adı Twitter olan X'in mavi tik uygulamasını kullanıcıları yanıltıcı buldu. Musk'ın platformu devraldıktan sonra kimlik doğrulaması gerektirmeyen, ücreti ödeyen herkese verilen mavi rozeti "karmaşa yaratan bir sistem" olarak değerlendirdi.

Brüksel X'te,reklam şeffaflığı eksikliği, araştırmacıların platform verilerine erişiminin engellenmesi, DSA'nın zorunlu kıldığı bilgi paylaşımı kurallarına uyulmaması gibi eksiklikler tespit etti.

X'E SÜRE VERİLDİ

Komisyon, Musk'ın platformuna, Mavi tik konusunda düzenleme yapması için 60 gün, Reklam şeffaflığı ve veri erişimi için 90 gün süre tanıdı.

X bu sürede AB'yi ikna edecek bir plan sunamazsa ek para cezaları gündeme gelecek.

SORUŞTURMALAR BİTMEDİ

AB, Aralık 2023'te başlattığı incelemeyi tamamlayarak ilk cezayı kesmiş olsa da X için süreç bitmedi. Platform hakkında yasa dışı içeriklerin yayılması ve manipülasyon iddialarıyla yürütülen ayrı bir soruşturma daha devam ediyor.