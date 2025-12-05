Haberler

AB'den Elon Musk'a şok : X'e 120 milyon Euro ceza

AB'den Elon Musk'a şok : X'e 120 milyon Euro ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'i "yanıltıcı mavi tik" uygulaması ve şeffaflık eksikliği nedeniyle 120 milyon euro para cezasına çarptırdı. Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında verilen bu karar, AB'nin büyük teknoloji şirketlerine yönelik attığı ilk büyük yaptırım adımı oldu.

Avrupa Birliği, Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e, "yanıltıcı mavi tik uygulaması" ve "şeffaflık ihlalleri" gerekçesiyle 120 milyon euro para cezası kesti. Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında verilen bu ceza, AB'nin X'e yönelik ilk resmi yaptırımı oldu.

Karar, Washington ve Brüksel arasında Amerikan teknoloji şirketlerine yönelik tartışmaların yeniden alevlendiği bir dönemde açıklandı. ABD'li yetkililer, Avrupa'nın teknoloji devlerine "ayrımcılık" yaptığını savunurken, AB cezanın tamamen şeffaflık gereklilikleriyle ilgili olduğunu belirtti.

AB NEDEN CEZA KESTİ ?

AB Komisyonu, eski adı Twitter olan X'in mavi tik uygulamasını kullanıcıları yanıltıcı buldu. Musk'ın platformu devraldıktan sonra kimlik doğrulaması gerektirmeyen, ücreti ödeyen herkese verilen mavi rozeti "karmaşa yaratan bir sistem" olarak değerlendirdi.

Brüksel X'te,reklam şeffaflığı eksikliği, araştırmacıların platform verilerine erişiminin engellenmesi, DSA'nın zorunlu kıldığı bilgi paylaşımı kurallarına uyulmaması gibi eksiklikler tespit etti.

X'E SÜRE VERİLDİ

Komisyon, Musk'ın platformuna, Mavi tik konusunda düzenleme yapması için 60 gün, Reklam şeffaflığı ve veri erişimi için 90 gün süre tanıdı.

X bu sürede AB'yi ikna edecek bir plan sunamazsa ek para cezaları gündeme gelecek.

SORUŞTURMALAR BİTMEDİ

AB, Aralık 2023'te başlattığı incelemeyi tamamlayarak ilk cezayı kesmiş olsa da X için süreç bitmedi. Platform hakkında yasa dışı içeriklerin yayılması ve manipülasyon iddialarıyla yürütülen ayrı bir soruşturma daha devam ediyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Teknoloji
Talep kabul edildi, Rojin'in telefonu incelenmek üzere İspanya'ya gidiyor

Rojin'in ölümünde sır perdesini aralayacak talep kabul edildi
ABD, Gazze’de Türk askeri görmek istiyor! Netanyahu'ya da tavsiyeleri var

ABD, Gazze'de Türk askerinde ısrarcı! Netanyahu'ya da tavsiyeleri var
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı

Vicdanınız kurusun! Adnan'ı kümese atan amca neler yapmış neler
Resmi açıklama: Fenerbahçe'de rekor kırıldı

Resmi açıklama yapıldı: Fenerbahçe'de rekor kırıldı
Kuzen tartışması kanlı bitti

Kuzen tartışması kanlı bitti
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı

Şehri ayağa kaldırdıkları yetmedi, basın mensuplarına saldırdılar
Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı

Vicdanınız kurusun! Adnan'ı kümese atan amca neler yapmış neler
Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı! 56. madde devreye giriyor

Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı! 56. madde devreye giriyor
Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 6 yıldız isim forma giyemeyecek

6 yıldız isim kupada oynanacak derbide olmayacak! İşte nedeni
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi

Tartışma yaratan zam teklifi resmen geri çekildi
Dünyaca ünlü milyarderlerin yüzleri robot köpeklere monte edildi

Bu sergi olay oldu: Robot köpekleri görenler gözlerine inanamadı
Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor

Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı
UEFA'dan Jhon Duran'a men

Jhon Duran'a ceza! Birbirinden zorlu maçlarda forma giyemeyecek
Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek

Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
title